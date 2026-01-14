Ошибки, баги, вопросы - страница 127
Компилятор не определяет отсутствие второго знака равенства как ошибку.
А он и не должен, ваш код не содержит ошибки.
и он тождественнен вот такому коду
Но выдаёт предупреждение, по крайней мере у меня для такого вот кода пишет:'DealInfo.mqh' DealInfo.mqh 1 1
expression is not boolean Shou History.mq5 60 19
0 error(s), 1 warning(s) 1 1
Ну и совершенно напрасно, студия например определяет такой код как ошибку.
помимо того, тогда получается что этот код
тождественнен этому:
допустим что 0 = false, 1 = true, тогда чему равны остальные цифры? 2,3,4, ...... :-)
Имхо ни к чему хорошему такой подход не приведет, добавляет только лишнюю возможность просмотреть ошибку.
Имхо ни к чему хорошему такой подход не приведет, добавляет только лишнюю возможность просмотреть ошибку.
Ворнинг на небулевое значение добавили как раз для того, чтобы пользователь видел что он делает.
Если я сохраняю сет в терминале(на графике) и потом открываю его в тестере или терминале, то все нормально. А если я сохраняю его в тестере и открываю потом в терминале, то все значения переменных не строкового типа отображаются абракадаброй. Если я щелкаю ОК, то при открытии снова окна с параметрами, выглядеть будет уже нормально, все параметры будут заменены на новые правильно, кроме булевых. ВСЁ что было труе становится фалсе... В тестере сет сохраненный из тестера открывается правильно.
Простите за назойливость, до сих пор не исправлена ошибка, о которой я писал ранее. При запуске индикатора, приведенного в описании функции CopySpread, история спредов прорисовывается с дырой. Дыра всегда охватывает период от момента запуска терминала до момента запуска индикатора. Похоже, что спреды, поступающие с сервера с каждым новым тиком, не заносятся в историю спредов. Спасибо!
Я получаю warnings от компилятора:
implicit enum conversion
possible loss of data due to type conversion
при использовании такой строки:
Что тут неправильно?
Нашёл: нужно использовать long
Тогда другой вопрос. Правильно ли будет работать такая конструкция:
когда posType определен как long?
