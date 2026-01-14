Ошибки, баги, вопросы - страница 134
Сижу.. Смотрю..
Ни в жисть не поверю, что MQL5 и MQL4 писала одна команда..(((
MQ4 - полёт..
MQ5 - децкий лепет.. Никого не хотел обидеть - но..(((
Я не видел эту тему... да то же самое...
Дело в том что я не собираюсь тупо делать проверки на каждой строчке на все случаи жизни запутывая и нагромождая код. Если это не обсуждается то... костыли добавлены, достаточно большой проект наконец-то полностью переделан и заработал...
А вобще я просто поражаюсь такому подходу... Оказывается не в первый раз такой вопрос поднимается(уверен и не раз в дальнейшем будет возникать у других людей), и каждый раз "как в первый раз" тратить кучу своего и чужого рабочего времени что бы объяснить что нужно сделать что-бы этот баг обойти...
А нужно всего то добавить в ТЕСТЕР этот рекомендуемый в той ветке всего ОДИН Sleep(1000) при запуске эксперта.
Не должно быть так что бы оболочка подразумевала глюки, причем совершенно точно определенные, и эти глюки нужно было обходить в коде. Причем ТЕРМИНАЛ работает корректно и правильно, ОШИБОК НЕТ(в данной ситуации). А вот работа тестера ОТЛИЧАЕТСЯ от работы терминала.
ps EQU привет:)
Ещё раз повторяю. Мы заранее порекомендовали, как следует работать с индикаторами, описали это в документации (кто-то просто не читает документацию).
Сразу после создания хэндла индикатора данных ещё нет. Они должны быть рассчитаны, причём совсем в другом потоке. То, что в клиентском терминале Вы сразу получаете данные, считайте это везением. В очередной раз Вы можете не получить данных.
Тестер более детерминирован, чем терминал - там всё гораздо более синхронно. И сразу после создания хэндла вы никогда не получите данные. В данном случае "никогда" эквивалентно "иногда". Для "иногда" всё равно нужно устраивать некую проверку. Вот и поставьте цикл проверки со слипом. И всё будет, как в жизни.
PS Ну не надо на каждой итерации создавать хэндл по-новой - неправильно это с любых точек зрения.
Тогда что, получается две функции нужно(лишнее время...). Это с учетом того, что данные для индикатора по коду все время разные. Так нормально будет?
Прочитайте статью Ограничения и проверки в экспертах
Порекомендуйте пожалуйста. Нужна ли такая строка в начале советникаЕсли нет, то в каких случаях она нужна?
Эта функция проверяет включён ли вот этот флажок:
Эта функция проверяет включён ли вот этот флажок:
Нет, это сообщение о другой галочке, которая ставится при запуске эксперта или скрипта