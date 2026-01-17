Ошибки, баги, вопросы - страница 122
Наверно не дождусь когда заработает нормально функция OrderCalcMargin() для CFD, фьючерсов, индексов и т.д. Может кто поделиться формулами как правильно вычислять маржу для этих инструментов
А я наверно весь и привел, уж больше и сообразить не могу в чем причина...
Попробую описать ситуацию более подробно.
Существует простенький класс "CMqlTimer", в задачу этого класса входит отслеживание момента смены различных временных интервалов: час, день, неделя, месяц, год.
Выполняется все до примитива просто, к примеру, если минуты равны 0 значит наступил "новый час"; если номер дня недели не соответствует записанному в переменную произошла смена суток ("00:00:00" по времени сервера). Ну и так далее.
Анализ происходит при срабатывании таймера, с интервалом в 1 секунду, работа ведется в CMqlTimer::OnTimer(). Если сменился определенный временной интервал должна выполниться определенная функция. К примеру, если наступили "новые" сутки должна выполниться функция CMqlTimer::OnRolloverDay().
Так вот, если все остальное убрать и оставить только суть OnRolloverDay() получится примерно следующее:
Все пользовательские события отслеживаются и передаются на обработку основному классу
Выглядит это примерно так
Так вот, в режиме тестирования события не доходят до OnChartEvent, т.е. советник в режиме тестирования не может обработать событие отправленное при помощи EventChartCustom. Проверял при помощи отображения всех (всех подряд) событий в лог.
PS
самое интересное то что на демке все события доходят, а в тестере работать отказывается.
До 319 все работало и в тестере события успешно обрабатывались. Правда последний релиз где это работало сказать не могу...
Спасибо. Будем думать.
А в справке разве нет? Вроде была...
точно есть нашел, не понятны следующие переменные в формулах, выделил красным
Идентификатор
Описание
Формула
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
Margin: Lots*Contract_Size/Leverage
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов
Margin: Lots *InitialMargin*Percentage/100
Profit: (close_price-open_price)*TickPrice/TickSize*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD
Margin: Lots *ContractSize*MarketPrice*Percentage/100
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
CFD index mode – расчет залога и прибыли для CFD на индексы
Margin: (Lots*ContractSize*MarketPrice)*TickPrice/TickSize
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
CFD Leverage mode – расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом
Margin: (Lots*ContractSize*MarketPrice*Percentage)/Leverage
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
Можно поинтересоваться как продвигаются дела в данном направлении? Очень мне нужна нормальная работа событий в тестере...
По вашему запросу заявка сформирована - не потеряется!
Баг - раньше работало, а теперь нет.
А у меня работает.
вот результ :
2010.09.08 20:15:12 Черновик1_1 (EURUSD,M15) 2010.09.10 19:15:04
Баг - раньше работало, а теперь нет.
2010.09.08 21:09:13 00 (EURUSD,M1) 2010.09.08 12:32:25
2010.09.08 21:09:13 00 (EURUSD,M1) 2010.09.10 19:09:13
а у меня нет, неработает. цифорки разные. билд 324. Win7 64 бита
Prival:
У меня так:
2010.09.08 21:18:04 PrivalTest (EURUSD,H1) 2010.09.10 19:18:15
2010.09.08 21:18:04 PrivalTest (EURUSD,H1) 2010.09.10 19:18:15
На минутках:
2010.09.08 21:30:15 PrivalTest (EURUSD,M1) 2010.09.10 19:30:24
2010.09.08 21:30:15 PrivalTest (EURUSD,M1) 2010.09.10 19:30:24
Win XP.