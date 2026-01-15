Ошибки, баги, вопросы - страница 1923
В справке сказано что: Если начальные значения не указаны, то переменные статического класса памяти принимают нулевые начальные значения. И кроме того - без template то все нормально
В случае с шаблонами примерно представляю откуда ноги растут, отсюда понимание, что не во всех ситуациях возможно просто добавить template-строку.
Формально, наверное, это ошибка. Хотя, думаю, что процитированный текст из документации писался задолго до появления шаблонов и несколько неточен.
MetaEditor после обновления больше не запускается, выдавая такую ошибку
1616 работал нормально, 1619 - нет.
В журнале терминале после нажатия F4
Не совсем понимаю смысл Вашего ИМХО. Возьмите build <= 1596 (32bit) и проверьте (выводит в .log файл сразу [5-10 секунд] даже одну строку). Я проверял минуту назад
[какой кеш? какое всегда? где-то что то было о чем то!?!]
речь о вкладке Эксперты и Папке MQL5\Logs\
ИМХО было написано из врожденной деликатности - это тонкий намек на несовпадение наших опытов. Для меня 5-10 секунд - это никак не сразу. И эта задержка по моим наблюдениями не всегда ограничивается секундами.
[Кеш - это кеш, всегда - это всё время до сего момента, на форуме уже обсуждался вопрос отложенной записи логов - если это Вам реально важно - поищите]
Ошибка при компиляцииПохоже на предыдущий случай https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1943#comment_5410554 но здесь нельзя скрыть ошибку путем указания T C::a = 0; //отсутствует A::A( int )
Ошибка при выполнении
Результат:
1>'1234
2>'1234'
Ошибка при компиляции
Ожидалось наоборот
Далее не ожидалась ошибка в обоих случаях (1. и 2.)