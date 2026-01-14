Ошибки, баги, вопросы - страница 129

Новый комментарий
 
Сравнивал данные, получаемые после каждого тика с графиком M1. Иногда на графике M1 не отображаются данные, если тик наступил в чч:мм:01 или  чч:мм:59 и вид свечей становится отличным от ожидаемого.
 
avk:
Сравнивал данные, получаемые после каждого тика с графиком M1. Иногда на графике M1 не отображаются данные, если тик наступил в чч:мм:01 или  чч:мм:59 и вид свечей становится отличным от ожидаемого.

Не могли бы вы описать более подробно?
 
Alexander:
Не могли бы вы описать более подробно?

Я это заметил на демо-счете NordFX-Server, когда записывал все тики в свою базу на MS SQL серевере. Вот время тиков и котировки, дата 14.09.2010 (EURUSD):

14:06:01   1,2847
14:06:03   1,2847

14:12:01   1,2842



MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)

 
gwend:

1. У Вас при нажатии "Перезапустить" был открыт МетаЭдитор с редактируемым текстом или запущенно тестирование?

2. После нажатия на "Перезапустить" и закрытия терминала, он запустился сам или Вы его в ручную запустили?

Если запустили сами, то примерно через какое время после закрытия терминала Вы запустили его в ручную? (5-30-60 секунд?)

3. У Вас установлены какие-либо антивирусы?

 

1. Был открыт МетаЭдитор с редактируемым текстом.

2. Один раз МТ запустился сам (но ждать пришлось долго - сек 60..120), второй раз запускал МТ сам, но тоже, он "ворочался" не быстро...

3. Установлен лицензионный Касперский.

 

случайно обнаружил только что... а как у меня получилась в терминале цена евродоллара 1,29559553 ???

 

 
avk:
Сравнивал данные, получаемые после каждого тика с графиком M1. Иногда на графике M1 не отображаются данные, если тик наступил в чч:мм:01 или  чч:мм:59 и вид свечей становится отличным от ожидаемого.

Я тоже подтверждаю такой факт. Обнаружил его, изучая индикатор, прорисовывающий историю спредов (см. CopySpread). Та часть истории спредов, которая была прорисована по тикам, несколько меняется после перезагрузки терминала.
 
maryan.dirtyn:

случайно обнаружил только что... а как у меня получилась в терминале цена евродоллара 1,29559553 ???

Это означает, что данная позиция является результатом нескольких сделок по данному инструменту. Как следствие, Вы видите средневзвешенную цену позиции.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 
Rosh:
Это означает, что данная позиция является результатом нескольких сделок по данному инструменту. Как следствие, Вы видите средневзвешенную цену позиции.

Ни че себе... а я думал это глюк...

Предлагаю администрации сделать хотя бы две темы на видном месте, где будут только посты(факты, конкретный код) по теме, БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Переход с MQL4 на  MQL5

2. Секреты MQL5...

[Удален]  

Dmitriy2:

Предлагаю администрации сделать хотя бы две темы на видном месте, где будут только посты(факты, конкретный код) по теме, БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Переход с MQL4 на  MQL5

2. Секреты MQL5...

1. Как это без обсуждения? А поговорить?... :)

2. Секреты на то и секреты чтобы их знали определенные люди...

 
Interesting:

1. Как это без обсуждения? А поговорить?... :)

2. Секреты на то и секреты чтобы их знали определенные люди...

 

Не, это когда уже поговорили, все выяснили и результат в ту ветку. Ну типа фак что бы было

А секреты вот типа средневзвешенной цены и т.п., да много еще чего нужного узнаешь случайно

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
1...122123124125126127128129130131132133134135136...3695
Новый комментарий