Ошибки, баги, вопросы - страница 129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сравнивал данные, получаемые после каждого тика с графиком M1. Иногда на графике M1 не отображаются данные, если тик наступил в чч:мм:01 или чч:мм:59 и вид свечей становится отличным от ожидаемого.
Не могли бы вы описать более подробно?
Я это заметил на демо-счете NordFX-Server, когда записывал все тики в свою базу на MS SQL серевере. Вот время тиков и котировки, дата 14.09.2010 (EURUSD):
14:06:01 1,2847
14:06:03 1,2847
14:12:01 1,2842
MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)
1. У Вас при нажатии "Перезапустить" был открыт МетаЭдитор с редактируемым текстом или запущенно тестирование?
2. После нажатия на "Перезапустить" и закрытия терминала, он запустился сам или Вы его в ручную запустили?
Если запустили сами, то примерно через какое время после закрытия терминала Вы запустили его в ручную? (5-30-60 секунд?)
3. У Вас установлены какие-либо антивирусы?
1. Был открыт МетаЭдитор с редактируемым текстом.
2. Один раз МТ запустился сам (но ждать пришлось долго - сек 60..120), второй раз запускал МТ сам, но тоже, он "ворочался" не быстро...
3. Установлен лицензионный Касперский.
случайно обнаружил только что... а как у меня получилась в терминале цена евродоллара 1,29559553 ???
Сравнивал данные, получаемые после каждого тика с графиком M1. Иногда на графике M1 не отображаются данные, если тик наступил в чч:мм:01 или чч:мм:59 и вид свечей становится отличным от ожидаемого.
случайно обнаружил только что... а как у меня получилась в терминале цена евродоллара 1,29559553 ???
Это означает, что данная позиция является результатом нескольких сделок по данному инструменту. Как следствие, Вы видите средневзвешенную цену позиции.
Ни че себе... а я думал это глюк...
Предлагаю администрации сделать хотя бы две темы на видном месте, где будут только посты(факты, конкретный код) по теме, БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Переход с MQL4 на MQL5
2. Секреты MQL5...
Dmitriy2:
Предлагаю администрации сделать хотя бы две темы на видном месте, где будут только посты(факты, конкретный код) по теме, БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Переход с MQL4 на MQL5
2. Секреты MQL5...
1. Как это без обсуждения? А поговорить?... :)
2. Секреты на то и секреты чтобы их знали определенные люди...
1. Как это без обсуждения? А поговорить?... :)
2. Секреты на то и секреты чтобы их знали определенные люди...
Не, это когда уже поговорили, все выяснили и результат в ту ветку. Ну типа фак что бы было
А секреты вот типа средневзвешенной цены и т.п., да много еще чего нужного узнаешь случайно