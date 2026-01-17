Ошибки, баги, вопросы - страница 124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В частности, не совсем понятно, что значит "10008: Ордер размещен", ведь когда ордер поставлен в очередь на сервере, то ему присваивается тикет и возвращается код "10009: TRADE_RETCODE_DONE: Заявка выполнена".
10009
TRADE_RETCODE_DONE
Заявка выполнена
На сколько я понимаю, заявка может относиться к разным вещам (рыночные операции, модификации и т.д).
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Ордер размещен
На сколько я понимаю, тут речь идет об установке именно ордера. Причем, по логике вещей, именно об установке нового ордера.
PS
Тут наверно нужно также пояснения разработчиков.
10009
TRADE_RETCODE_DONE
Заявка выполнена
Этот код возврата касается ордеров направленных на немедленное исполнение по рынку.
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Ордер размещен
10009
TRADE_RETCODE_DONE
Заявка выполнена
Этот код возврата касается ордеров направленных на немедленное исполнение по рынку.
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Ордер размещен
На сколько я понимаю первый касается не только ордеров исполненных по рынку, ну и любых модификаций ордеров и позиций.
По крайней мере на мой взгляд это вполне логично.
PS
С этой точки зрения меня бы заинтересовала причина появления вот этого ответа.
А также ответ на вопрос ошибка это или удачное завершение торговой операции?
10023
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
Состояние ордера изменилось
10023
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
Состояние ордера изменилось
Это касается отложенного ордера, когда наступают условия для его исполнения он исполняется и его состояние меняется, он порождает новую позицию
или изменяет состояние старой а сам уходит в историю.
10021
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
Отсутствуют котировки для обработки запроса
А что не ясно с этим кодом, ну нет котировок, такое бывает и рынок не закрыт и торговля разрешена
и автоторговля разрешена и соединение с сервером есть, а котировок нет.
Я с таким сталкивался на низколеквидных фьючерсах, у которых котировка приходит раз в несколько минут и даже более получаса.
Кажется разработчики загнули компилятор.
вот лог тестирования после компиляции в новом 324 билде
Эксперты, которые были компилированы в билде 321 на 324 тестере успешно тестируются, после перекомпиляции уже в новом билде получаем ошибку.
Это общая проблема или только я с этим столкнулся ?
Кажется разработчики загнули компилятор.
вот лог тестирования после компиляции в новом 324 билде
Эксперты, которые были компилированы в билде 321 на 324 тестере успешно тестируются, после перекомпиляции уже в новом билде получаем ошибку.
Это общая проблема или только я с этим столкнулся ?
На сколько я понимаю первый касается не только ордеров исполненных по рынку, ну и любых модификаций ордеров и позиций.
По крайней мере на мой взгляд это вполне логично.
PS
С этой точки зрения меня бы заинтересовала причина появления вот этого ответа.
А также ответ на вопрос ошибка это или удачное завершение торговой операции?
10023
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
Состояние ордера изменилось
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED - например вы в эксперте меняете цену открытия у отложенного ордера, но, пока приказ дошёл до сервера, ордер успел сработать - соответственно открытия цену вы уже менять не можете.
Кажется разработчики загнули компилятор.
вот лог тестирования после компиляции в новом 324 билде
Эксперты, которые были компилированы в билде 321 на 324 тестере успешно тестируются, после перекомпиляции уже в новом билде получаем ошибку.
Это общая проблема или только я с этим столкнулся ?
Опишите вашу ситуацию подробно в Cервисдеск, где укажите номер билда, ОС, битность и приложите код.