Ошибки, баги, вопросы - страница 124

Новый комментарий
[Удален]  
retired:

В частности, не совсем понятно, что значит "10008: Ордер размещен", ведь когда ордер поставлен в очередь на сервере, то ему присваивается тикет и возвращается код "10009: TRADE_RETCODE_DONE: Заявка выполнена".


10009

TRADE_RETCODE_DONE

Заявка выполнена


На сколько я понимаю, заявка может относиться к разным вещам (рыночные операции, модификации и т.д).

10008

TRADE_RETCODE_PLACED

Ордер размещен


На сколько я понимаю, тут речь идет об установке именно ордера. Причем, по логике вещей, именно об установке нового ордера.

PS

Тут наверно нужно также пояснения разработчиков.

 

10009

TRADE_RETCODE_DONE

Заявка выполнена

Этот код возврата касается ордеров направленных на немедленное исполнение по рынку.

10008

TRADE_RETCODE_PLACED

Ордер размещен

Этот код возврата касается отложенных ордеров.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
[Удален]  
sandex:

10009

TRADE_RETCODE_DONE

Заявка выполнена

Этот код возврата касается ордеров направленных на немедленное исполнение по рынку.

10008

TRADE_RETCODE_PLACED

Ордер размещен

Этот код возврата касается отложенных ордеров.

На сколько я понимаю первый касается не только ордеров исполненных по рынку, ну и любых модификаций ордеров и позиций.

По крайней мере на мой взгляд это вполне логично.

PS

С этой точки зрения меня бы заинтересовала причина появления вот этого ответа.

А также ответ на вопрос ошибка это или удачное завершение торговой операции?

10023

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Состояние ордера изменилось

 

10023

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Состояние ордера изменилось


Это касается отложенного ордера, когда наступают условия для его исполнения он исполняется и его состояние меняется, он порождает новую позицию

или изменяет состояние старой а сам уходит в историю.

 

10021

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Отсутствуют котировки для обработки запроса


А что не ясно с этим кодом, ну нет котировок, такое бывает и рынок не закрыт и торговля разрешена

и автоторговля разрешена и соединение с сервером есть, а котировок нет.

Я с таким сталкивался на низколеквидных фьючерсах, у которых котировка приходит раз в несколько минут и даже более получаса.

 

Кажется разработчики загнули компилятор.

вот лог тестирования после компиляции в новом 324 билде

2010.09.10 11:59:20     Core 1  2010.01.05 06:49:40   Access violation read to 0x0000005C in 'E:\Its_My\Forex\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW2.ex5'
2010.09.10 11:59:20     Core 1  OnTick critical error

Эксперты, которые были компилированы в билде 321 на 324 тестере успешно тестируются, после перекомпиляции уже в новом билде получаем ошибку.

Это общая проблема или только я с этим столкнулся ?


 
olyakish:

Кажется разработчики загнули компилятор.

вот лог тестирования после компиляции в новом 324 билде

Эксперты, которые были компилированы в билде 321 на 324 тестере успешно тестируются, после перекомпиляции уже в новом билде получаем ошибку.

Это общая проблема или только я с этим столкнулся ?


Опишите вашу ситуацию подробно в Cервисдеск, где укажите номер билда, ОС, битность и приложите код.
 
Interesting:

На сколько я понимаю первый касается не только ордеров исполненных по рынку, ну и любых модификаций ордеров и позиций.

По крайней мере на мой взгляд это вполне логично.

PS

С этой точки зрения меня бы заинтересовала причина появления вот этого ответа.

А также ответ на вопрос ошибка это или удачное завершение торговой операции?

10023

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Состояние ордера изменилось

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED - например вы в эксперте меняете цену открытия у отложенного ордера, но, пока приказ дошёл до сервера, ордер успел сработать - соответственно открытия цену вы уже менять не можете.

 
olyakish:

Кажется разработчики загнули компилятор.

вот лог тестирования после компиляции в новом 324 билде

Эксперты, которые были компилированы в билде 321 на 324 тестере успешно тестируются, после перекомпиляции уже в новом билде получаем ошибку.

Это общая проблема или только я с этим столкнулся ?


У меня та-же проблема :-(  
 
ALozovoy:
Опишите вашу ситуацию подробно в Cервисдеск, где укажите номер билда, ОС, битность и приложите код.

Создал заявку в сервисдеск.
1...117118119120121122123124125126127128129130131...3696
Новый комментарий