Ошибки, баги, вопросы - страница 133
Насколько я понимаю начисление, как на демке или в тестере...
В основном коде мне без разницы что мне возвращают функции, в конечном итоге когда дело доходит до торгового запроса, полученные значения для запроса проверяются универсальной функцией, и если все нормально отправляем запрос, нет - ждем когда нормально будет...
Попробуйте такой код в вашей функции получения значения параболика.
Вы получите примерно такой вывод в лог
Это объяснит почему вы получаете 0 а не -1.
Повторю 3-й раз. Данные есть, но значения индикатора в тот момент МОГУТ быть еще не расчитаны. Про это написано в справке!
ето как? переоткритие или начисление
Переоткрчтием страдает ФК, в МТ всю жизнь было начисление. Однократное в обычные дни и х3 в среду (День тройного свопа следует уточнить)...
точно, получаем же значение параболика, а не ответ CopyBuffer...
ладно... изменяем функцию параболика на приведенную вами(с принтами).
добавляю принты в цикле for(он без защиты от нуля)
Запускаем в тестере
и так до бесконечности, пока не нажмешь отмена
кидаем эксперт на график
в журнале никаких ошибок
во вкладке эксперты смотрим картинку, также никаких ошибок
можно сосчитать точки параболика, все четко совпадает, на двенадцатой выходим из цикла...
Я еще давно понял что в MQL5 в "тот момент" или в этот... данные там или тут могут не расчитываться... Но это же не правильно, нужно исправлять, а не в код костыли писать
и кстати это со всеми остальными индикаторами так, не только с параболиком
я не знаю что такое фК.. мне просто нужно знать КАК БУДЕТ на чемпионате
ФК - Форекс Клуб и скажем его терминал Rumus2.
Тестовый счет для чемпионата есть? Попробуйте и все будет ясно...
Я еще давно понял что в MQL5 в "тот момент" или в этот... данные там или тут могут не расчитываться... Но это же не правильно, нужно исправлять, а не в код костыли писать
и кстати это со всеми остальными индикаторами так, не только с параболиком
Давайте не будем плодить обсуждения.
Эта тема обсуждалась не раз. Не так давно к ней уже возвращались снова (https://www.mql5.com/ru/forum/1951)
Сижу.. Смотрю..
Ни в жисть не поверю, что MQL5 и MQL4 писала одна команда..(((
MQ4 - полёт..
MQ5 - децкий лепет.. Никого не хотел обидеть - но..(((
Давайте не будем плодить обсуждения.
Эта тема обсуждалась не раз. Не так давно к ней уже возвращались снова (https://www.mql5.com/ru/forum/1951)
Я не видел эту тему... да то же самое...
Дело в том что я не собираюсь тупо делать проверки на каждой строчке на все случаи жизни запутывая и нагромождая код. Если это не обсуждается то... костыли добавлены, достаточно большой проект наконец-то полностью переделан и заработал...
А вобще я просто поражаюсь такому подходу... Оказывается не в первый раз такой вопрос поднимается(уверен и не раз в дальнейшем будет возникать у других людей), и каждый раз "как в первый раз" тратить кучу своего и чужого рабочего времени что бы объяснить что нужно сделать что-бы этот баг обойти...
А нужно всего то добавить в ТЕСТЕР этот рекомендуемый в той ветке всего ОДИН Sleep(1000) при запуске эксперта.
Не должно быть так что бы оболочка подразумевала глюки, причем совершенно точно определенные, и эти глюки нужно было обходить в коде. Причем ТЕРМИНАЛ работает корректно и правильно, ОШИБОК НЕТ(в данной ситуации). А вот работа тестера ОТЛИЧАЕТСЯ от работы терминала.
ps EQU привет:)