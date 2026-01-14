Ошибки, баги, вопросы - страница 126
Так в чём различие?
При запуске в тестере стратегий данный эксперт не обрабатывает период 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.
Если же раскомментировать оператор return в строке 55, то этот период будет обрабатываться.
Тестер стратегий запускался на периоде 2010.08.30-2010.09.01 при M1 , только цены открытия.
MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)
Кажется разработчики загнули компилятор.
вот лог тестирования после компиляции в новом 324 билде
Эксперты, которые были компилированы в билде 321 на 324 тестере успешно тестируются, после перекомпиляции уже в новом билде получаем ошибку.
Это общая проблема или только я с этим столкнулся ?
xeon: У меня та-же проблема :-(
Better у меня то же самое...
Выпуск очередного билда запланирован на понедельник
Если цена стоплосс, тейкпрофит для позиции находится на расстоянии меньшем уровня заморозки от текущей цены, то с позицией ничего сделать нельзя (закрыть, модифицировать). Аналогично для ордеров, если цена открытия ордера находится на расстоянии меньшем уровня заморозки от текущей цены - удалить, изменить такой ордер нельзя. А стоп_левел - расстояния установки стопов, тейков, открытия ордеров и позиций. Они не запрещают изменять уже открытые позиции/ордера (например, отодвинуть стоплосс дальше, хотя цена уже на расстоянии меньше, чем стоп_левел). Обычно фриз_левел = 0. Хотя, бывают и исключения
приветствую!
очень люблю вертикальное расположение инструментов, но в МТ5 остаются гнусные остатки текста... исправьте, пожалуйста, а то режет глаз :)