Ошибки, баги, вопросы - страница 126

Новый комментарий
 
Yedelkin:

Так в чём различие? 

Если цена стоплосс, тейкпрофит для позиции находится на расстоянии меньшем уровня заморозки от текущей цены, то с позицией ничего сделать нельзя (закрыть, модифицировать). Аналогично для ордеров, если цена открытия ордера находится на расстоянии меньшем уровня заморозки от текущей цены - удалить, изменить такой ордер нельзя. А стоп_левел - растояния установки стопов, тейков, открытия ордеров и позиций. Они не запрещают изменять уже открытые позиции/ордера (например, отодвинуть стоплос дальше, хотя цена уже на расстоянии меньше, чем стоп_левел). Обычно, фриз_левел = 0. Хотя, бывают и исключения
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 

При запуске в тестере стратегий данный эксперт не обрабатывает период   2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.

Если же раскомментировать оператор return в строке 55, то этот период будет обрабатываться.

Тестер стратегий запускался на периоде 2010.08.30-2010.09.01 при M1 , только цены открытия.

MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)

 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         exp1.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>

bool orderOpen=false;
datetime printTime;
int count=1;

int OnInit()
  {
//---
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()//тестировался период  2010.08.30-2010.09.01
{
   MqlRates rt[4];
   MqlRates rt2[3];
   //--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M1,0,4,rt)!=4)
   {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 1");
      return;
   }
   
   if((rt[2].close-rt[0].open)<-0.00135)
   {
      if(printTime!=rt[3].time)
      {
         Print(count,".   rt[2].close-rt[0].open=",DoubleToString(rt[2].close-rt[0].open,4),"   time=",rt[3].time," rt[0].open=",rt[0].open," rt[2].close=",rt[2].close); 
         printTime=rt[3].time;
         count++;
         //return;  //строка 55
      }
      if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M30,0,3,rt2)!=3)
      {
         Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 2");
         return;
      }
   }
}
Файлы:
exp.mq5  3 kb
 
Правильно вставляйте код в сообщения, пожалуйста.
MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • 2010.02.23
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
olyakish

Кажется разработчики загнули компилятор.

вот лог тестирования после компиляции в новом 324 билде

Эксперты, которые были компилированы в билде 321 на 324 тестере успешно тестируются, после перекомпиляции уже в новом билде получаем ошибку.

Это общая проблема или только я с этим столкнулся ?


 xeonУ меня та-же проблема :-(  

 Better у меня то же самое...

Здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/2010 та-же ошибка, соответственно временное решение то-же (когда еще новый билд выйдет....)
 
xeon:

... когда еще новый билд выйдет ...
Выпуск очередного билда запланирован на понедельник
 
mql5:
Выпуск очередного билда запланирован на понедельник
До окончания регистрации осталось мало времени, так что каждый час на счету. :-)  
 
notused:
Если цена стоплосс, тейкпрофит для позиции находится на расстоянии меньшем уровня заморозки от текущей цены, то с позицией ничего сделать нельзя (закрыть, модифицировать). Аналогично для ордеров, если цена открытия ордера находится на расстоянии меньшем уровня заморозки от текущей цены - удалить, изменить такой ордер нельзя. А стоп_левел - расстояния установки стопов, тейков, открытия ордеров и позиций. Они не запрещают изменять уже открытые позиции/ордера (например, отодвинуть стоплосс дальше, хотя цена уже на расстоянии меньше, чем стоп_левел). Обычно фриз_левел = 0. Хотя, бывают и исключения
Благодарю за разъяснение!
 
xeon:

  

 

 

 xeonУ меня та-же проблема :-(  

 Better у меня то же самое...

Здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/2010 та-же ошибка, соответственно временное решение то-же (когда еще новый билд выйдет....)
"Обходной путь" помог, спасибо
 

приветствую!

очень люблю вертикальное расположение инструментов, но в МТ5 остаются гнусные остатки текста... исправьте, пожалуйста, а то режет глаз :)

  
       int a = 0;
       if(a==1){Print("TEST");}
Компилятор не определяет отсутствие второго знака равенства как ошибку.  
1...119120121122123124125126127128129130131132133...3695
Новый комментарий