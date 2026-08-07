Ошибки, баги, вопросы - страница 135

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Rosh:

Нет, это сообщение о другой галочке, которая ставится при запуске эксперта или скрипта


 

Спасибо. Как понял для чемпионатского советника эта строка не нужна. 

 
Rosh:

Нет, это сообщение о другой галочке, которая ставится при запуске эксперта или скрипта

Ясно, теперь есть раздельное разрешение на торговлю по каждому советнику в отдельности.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
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Dmitriy2:

...

ps EQU привет:) 

Привет, Дим!

К Чампу готов?;)

Ей боху.. Не усложняй бота лишними проверками..

В ОнИнит - возьми хэндл.. Если он не инвалид - можно юзать..

В ОнТик - копируешь ТОЛЬКО ОДНО текущее значение(если надо)..

там же - на появление нового бара - копируешь предыдущие, сколько надо.. без текущего значения..

Ни тормозов - ни суеты - все данные при тебе..

Тестю дему - 6-8 пар, - дык даже тралы без ошибок тралят.. Фсё летает.. А на тестере - одни мухоморы..((((

Ограничения и проверки в экспертах
Ограничения и проверки в экспертах
  • 2010.08.02
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Можно ли торговать этим инструментом в понедельник? Хватит ли денег на открытие позиции? Какой размер убытка мы получим, если сработает Stop Loss? Как ограничить количество отложенных ордеров? Была ли выполнена торговая операция на этом баре или это было на предыдущем? Если торговый робот не может сделать подобные проверки, то любая прибыльная торговая система может превратиться в проигрышную. В этой статье показаны примеры проверок, которые пригодятся в любом эксперте.
 
EQU:

Привет, Дим!

К Чампу готов?;)

 

не, не готов...:)

да я поздно спохватился, только с конца августа... у меня уже и на тестере ошибок нет, но время гораздо больше 5мин, короче врядли я уже успею исправить... попробую тупо по новым барам что бы только работал...

ладно... тут наверно нельзя флудить:) 

Ограничения и проверки в экспертах
Ограничения и проверки в экспертах
  • 2010.08.02
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Можно ли торговать этим инструментом в понедельник? Хватит ли денег на открытие позиции? Какой размер убытка мы получим, если сработает Stop Loss? Как ограничить количество отложенных ордеров? Была ли выполнена торговая операция на этом баре или это было на предыдущем? Если торговый робот не может сделать подобные проверки, то любая прибыльная торговая система может превратиться в проигрышную. В этой статье показаны примеры проверок, которые пригодятся в любом эксперте.
[Удален]  
Dmitriy2:

не, не готов...:)

да я поздно спохватился, только с конца августа... у меня уже и на тестере ошибок нет, но время гораздо больше 5мин, короче врядли я уже успею исправить... попробую тупо по новым барам что бы только работал...

ладно... тут наверно нельзя флудить:) 

Так вроде время увеличили до 10, может уже и больше.

Да и интервал там вроде должен быть определенный (если не ошибаюсь до 01/08/2010 тестировать нужно)...

 
Interesting:

Так вроде время увеличили до 10, может уже и больше.

До 15.
 
alexey_petrov:
До 15.
ну блин...:) а я весь его уже покромсал, что нужно и не нужно убирая... исправляя ошибки... теперь с прибылью проблемы..., а тот что целый тот с ошибками, а их дофига за пару дней исправил...
 

Как правильно (и главное экономно по ресурсам) проверить выгружен ли индикатор?

При вызове стандартного индикатора хендл сохраняется в переменную, и если при вызове в OnInit() 

хендл!=INVALID_HANDLE

то  переменная хендл сколько потом в не проверяй будет отлична от INVALID_HANDLE.

Но ведь через некоторое время индикатор может быть выгружен если к нему долго не обращались.

Как проверить выгружен он или нет?

 
Urain:

Как правильно (и главное экономно по ресурсам) проверить выгружен ли индикатор?

При вызове стандартного индикатора хендл сохраняется в переменную, и если при вызове в OnInit()

то  переменная хендл сколько потом в не проверяй будет отлична от INVALID_HANDLE.

Но ведь через некоторое время индикатор может быть выгружен если к нему долго не обращались.

Как проверить выгружен он или нет?

Перерыл пол форума,

единственное упоминание на тему это высказвание Renat'a о том что поток индикатора к которому долго не обращаются выгружаются через 5 минут.

Так понимаю что хендл машки по Open на часовке (с вызовом при появлении нового бара) стоит получать каждый раз заново.

 
Индикатор, созданный из эксперта, не выгрузится пока его явно не удалите или эксперт не завершится.
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