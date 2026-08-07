Ошибки, баги, вопросы - страница 135
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Нет, это сообщение о другой галочке, которая ставится при запуске эксперта или скрипта
Спасибо. Как понял для чемпионатского советника эта строка не нужна.
Нет, это сообщение о другой галочке, которая ставится при запуске эксперта или скрипта
Ясно, теперь есть раздельное разрешение на торговлю по каждому советнику в отдельности.
...ps EQU привет:)
Привет, Дим!
К Чампу готов?;)
Ей боху.. Не усложняй бота лишними проверками..
В ОнИнит - возьми хэндл.. Если он не инвалид - можно юзать..
В ОнТик - копируешь ТОЛЬКО ОДНО текущее значение(если надо)..
там же - на появление нового бара - копируешь предыдущие, сколько надо.. без текущего значения..
Ни тормозов - ни суеты - все данные при тебе..
Тестю дему - 6-8 пар, - дык даже тралы без ошибок тралят.. Фсё летает.. А на тестере - одни мухоморы..((((
Привет, Дим!
К Чампу готов?;)
не, не готов...:)
да я поздно спохватился, только с конца августа... у меня уже и на тестере ошибок нет, но время гораздо больше 5мин, короче врядли я уже успею исправить... попробую тупо по новым барам что бы только работал...
ладно... тут наверно нельзя флудить:)
не, не готов...:)
да я поздно спохватился, только с конца августа... у меня уже и на тестере ошибок нет, но время гораздо больше 5мин, короче врядли я уже успею исправить... попробую тупо по новым барам что бы только работал...
ладно... тут наверно нельзя флудить:)
Так вроде время увеличили до 10, может уже и больше.
Да и интервал там вроде должен быть определенный (если не ошибаюсь до 01/08/2010 тестировать нужно)...
Так вроде время увеличили до 10, может уже и больше.
До 15.
Как правильно (и главное экономно по ресурсам) проверить выгружен ли индикатор?
При вызове стандартного индикатора хендл сохраняется в переменную, и если при вызове в OnInit()
хендл!=INVALID_HANDLE
то переменная хендл сколько потом в не проверяй будет отлична от INVALID_HANDLE.
Но ведь через некоторое время индикатор может быть выгружен если к нему долго не обращались.
Как проверить выгружен он или нет?
Как правильно (и главное экономно по ресурсам) проверить выгружен ли индикатор?
При вызове стандартного индикатора хендл сохраняется в переменную, и если при вызове в OnInit()
то переменная хендл сколько потом в не проверяй будет отлична от INVALID_HANDLE.
Но ведь через некоторое время индикатор может быть выгружен если к нему долго не обращались.
Как проверить выгружен он или нет?
Перерыл пол форума,
единственное упоминание на тему это высказвание Renat'a о том что поток индикатора к которому долго не обращаются выгружаются через 5 минут.
Так понимаю что хендл машки по Open на часовке (с вызовом при появлении нового бара) стоит получать каждый раз заново.