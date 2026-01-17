Ошибки, баги, вопросы - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В журнал-лог разве не должны все события выводится?
Перехожу с mql4 на mql5.
Хочу закрыть открытую позицию (BUY или SELL) по магику.
Есть аналог OrderClose() ???
Может кто поделится кодом?
Перехожу с mql4 на mql5.
Хочу закрыть открытую позицию (BUY или SELL) по магику.
Есть аналог OrderClose() ???
Может кто поделится кодом?
Тут наверное уточнение требуется.
Необходимо удалить отложенный ордер; необходимо закрыть определенную позицию (позицию открытую на данный момент); необходимо закрыть часть позиции по ранее совершенной сделке (открытой рыночно или отложником)...
Тут наверное уточнение требуется.
Необходимо закрыть определенную позицию (позицию открытую на данный момент), отложенный ордер или часть позиции по ранее совершенной сделки (открытой рыночно или отложником)...
Необходимо закрыть определенную открытую позицию, открытую рыночно.
Как понял необходимо прикрыть совокупную позицию, не часть ее?
Тогда нужно открыть позицию (совершить сделку с рынка или отложником) в противоположном направлении.
Т.е. если у Вас открыта длинная позиция объемом в 1 лот необходимо открыть короткую позицию также на объем равный 1 лоту.
PS
В веду того что теперь применяется неттенговая торговля позиция может быть только одна, тут магик по сути и не нужен.
PPS
если же речь идет о том чтобы прикрыть часть позиции по магику определенной сделки то сначала находится в истории такая сделака (ну или не в истории), после чего совершается сделка ы противоположном направлении на объем первоначальной.
Суть тут вот в чем!!!!
Допустим была открыта позиция Buy (с рынка), объемом в 0,10 (с магиком 1). Через некоторое время позиция была усреднена отложников в 0,10 (с магиком 2).
Таким образом теперь совокупная позиция составила 0,20.
Если нам нужно прикрыть всю текущую позицию мы должны совершить сделку объемом 0,20 в противоположном направлении. Т.е рыночно или отложником открыть Sell объемом 0,20.
Тут магик как понимаете роли не имеет
Если же требуется закрыть только часть позиции (урезать ее) на объем первой сделки, то тут нужно найти сделку с магиком 1, определить ее объем (в нашем случае 0,10).
Только после этого совершать противоположную сделку с объемом 0,10.
Где все остальное?
P.S. на норде можно реальный счет MT5 открыть.
P.P.S. Все пропустил хмм... даж банер норда))))
Блин ну кто это всё придумал... не трейдер однозначно... язык писался не для трейдинга, а для програмирования
При срабатывании стопа или профита теряется магик!!!! Понятно что для биржи это типа отдельные ордера, но что нельзя автоматом магик присваивать от ордера например от последнего который добавлялся к позиции???
Дело в том что эти функции хороши только на реальных и демо-счетах, в тестере они не действуют (поскольку там любое время является серверным).
Жаль, что об этом не сказано в документации...
Не один я на грабли наступлю.