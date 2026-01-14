Ошибки, баги, вопросы - страница 1275
Редактор и компилятор единые для обоих платформ.
Если файлы есть в рабочем каталоге, то редактор позволяет с ними работать. Список последних файлов един для редактора, установленного в разных каталогах или разных терминалах.
То, что редактор единый - я знаю. Просто думал если в редакторе, который запущен через терминал MT5, открыть файл mq4, то в окне "Навигатор" должно разворачиваться дерево MQ4.
И, может, уже пора в редакторе в окне "Навигатор" показывать сразу два дерева: MQL4 и MQL5? Подать такое предложение в Сервисдеск?
Эти деревья автоматически показываются в зависимости от того, какой сейчас каталог данных.
Сливать воедино любые независимые каталоги данных из разных копий не будем.
Что то никак не могу запустить эвент из МТ5
Print выводит адекватный хендл.
Но Софт на C# этот эвент не видит
там примерно так
Используйте CreateEventW
Я честно искал где можно сообщить об ошибке самого терминала, но видимо это единсвенное место.
Суть в том, что терминал уходит в далекий DeadLoop если ему не хватает процессорных ресурсов. Т.е. запускаю компиляцию + запускаю еще что-либо ресурсоемкое и система умирает с включенным терминалом MT5. Без разницы какая разрядность 64 или 32. Билд последний 1060. Честно довольно напрягает.
Периодически при попытке открыть исходник из МТ4 (ПКМ на нужный файл - "изменить"), появляется вот такое окно:
нажимаю ОК, МЕ открывается, но файл, который пытался открыть не открывается (765 билд от 12 декабря прошлого года)
Доброго вечера ..
Странное что-то происходит ...В папке MQL4\Experts ничего нет пустой ..А при тестировании появляется один советник ...
В эту папку уже не добавляется другие советники или же пишет ,что мол там есть советник с таким именем ..Посмотрел папку по весу .Она ничего не весит ..
Там у меня было много советников они все просто исчезли Удалил Мт и переустановил снова не помогло ...Странно что встроенных даже в папке нет и в тестере они не появляются