Редактор и компилятор единые для обоих платформ.

Если файлы есть в рабочем каталоге, то редактор позволяет с ними работать. Список последних файлов един для редактора, установленного в разных каталогах или разных терминалах.

 
То, что редактор единый - я знаю. Просто думал если в редакторе, который запущен через терминал MT5, открыть файл mq4, то в окне "Навигатор" должно разворачиваться дерево MQ4. 

И, может, уже пора в редакторе в окне "Навигатор" показывать  сразу два дерева: MQL4 и MQL5? Подать такое предложение в Сервисдеск?

 

Эти деревья автоматически показываются в зависимости от того, какой сейчас каталог данных.

Сливать воедино любые независимые каталоги данных из разных копий не будем.

 

Что то никак не могу запустить эвент из МТ5

#define LPSECURITY_ATTRIBUTES32                 int
#define HANDLE32                int

HANDLE32 hEvent;

#import "Kernel32.dll"
HANDLE32  CreateEventA(LPSECURITY_ATTRIBUTES32 lpEventAttributes,
                       BOOL bManualReset,
                       BOOL bInitialState,
                       LPCTSTR lpName
                       );

BOOL SetEvent(HANDLE32 hEvent);
#import


   hEvent=CreateEventA(NULL,false,false,"forDom_ED");
   Print(hEvent);

SetEvent(hEvent);

Print выводит адекватный хендл.

Но Софт на C# этот эвент не видит

там примерно так 

EventWaitHandle ChangeEvent = new EventWaitHandle(false, EventResetMode.ManualReset, "forDom_ED");

ChangeEvent.WaitOne();
 
Используйте CreateEventW
 
Renat:
Используйте CreateEventW
Спасибо, так работает.
 

Я честно искал где можно сообщить об ошибке самого терминала, но видимо это единсвенное место.

 Суть в том, что терминал уходит в далекий DeadLoop если ему не хватает процессорных ресурсов. Т.е. запускаю компиляцию + запускаю еще что-либо ресурсоемкое и система умирает с включенным терминалом MT5. Без разницы какая разрядность 64 или 32.  Билд последний 1060. Честно довольно напрягает. 

 

Периодически при попытке открыть исходник из МТ4 (ПКМ на нужный файл - "изменить"), появляется вот такое окно:

нажимаю ОК, МЕ открывается, но файл, который пытался открыть не открывается (765 билд от 12 декабря прошлого года)

 
Что могут означать цифры после названии валюты депозита ??? 
[Удален]  

Доброго вечера ..

Странное что-то происходит  ...В папке MQL4\Experts  ничего нет пустой ..А при тестировании появляется один советник ...

В эту папку уже не добавляется другие советники или же пишет ,что мол там есть советник с таким именем ..Посмотрел папку по весу .Она ничего не весит ..

Там у меня было много советников они все просто исчезли  Удалил Мт и переустановил снова не помогло ...Странно что  встроенных даже в папке нет и в тестере они не появляются 

