Управление папками
Добрый день !
Подскажите как управлять папками в мт5 , у меня получилась такая дилема : удалил папки что в стандарте с експертами мт5 - C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts , там 2 папочки Advisors и Examples , но в терминале новые он не видит , переустановил заново , уже снова есть теже старые папки но в терминале их нету (прилогаю скрин ) :
и все новые созданные експерты тоже непоказуються , хотя они есть , как исправить ?
да , спасибо , но там с рачетом на Windows XP и Windows Vista , а у меня Windows 7 , индификатора "instance_id" на "C" диске я ненашел , где он должен располагаться на 7 версии ?
есть папочка - C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal , но она пустая .
В Windows 7 также как в Vista. Вы можете выполнить команду "Открыть каталог данных" в меню "Файл" терминала, чтобы посмотреть где хранятся данные.
Для принудительного использования директории, где расположен исполняемый файл, необходимо запустить терминал с ключом /portable.
да , нашел ети папочки , удалил все , попытался переустановить выдает теперь ошибку :
Вы использовали старый (многомесячной давности) инсталлятор или только что скачали дистрибутив с https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe ?
