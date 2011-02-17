Управление папками

Добрый день !

Подскажите как управлять папками в мт5 , у меня получилась такая дилема : удалил папки что в стандарте с  експертами мт5 - C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts , там 2 папочки Advisors и Examples , но в терминале новые он не видит , переустановил заново , уже снова есть теже старые папки но в терминале их нету (прилогаю скрин ) : 

 

и все новые созданные експерты тоже непоказуються , хотя они есть , как исправить ? 

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start
 
да , спасибо , но там с рачетом на Windows XP и Windows Vista , а у меня Windows 7 , индификатора "instance_id" на "C" диске я ненашел , где он должен располагаться на 7 версии ?

есть папочка - C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal , но она пустая . 

 

В Windows 7 также как в Vista. Вы можете выполнить команду "Открыть каталог данных" в меню "Файл" терминала, чтобы посмотреть где хранятся данные.

Для принудительного использования директории, где расположен исполняемый файл, необходимо запустить терминал с ключом /portable.

 
В Windows 7 также как в Vista. Вы можете выполнить команду "Открыть каталог данных" в меню "Файл" терминала, чтобы посмотреть где хранятся данные.

да , нашел ети папочки , удалил все , попытался переустановить выдает теперь ошибку : 

 

 

 
Вы использовали старый (многомесячной давности) инсталлятор или только что скачали дистрибутив с https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe  ?
 
да , точно , спасибо , ето старый инсталлятор , но думал установить , потом убновить программу , тогда нужно скачивать только последние версии , щас нормально установилось без ошибок.
