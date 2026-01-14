Ошибки, баги, вопросы - страница 1268
Не берусь судить, как именно чистили Вам ноутбук, но по опыту знаю: в ноутбуке на выхлопной решетке (откуда выдувается воздух) может образовываться очень плотный слой пыли. Очень похоже на материал валенок. Такой "ковёр" вообще воздух не пропускает. Если без разбора, то можно попробовать так: при включенном ноутбуку нужно очень сильно дунуть через эту выхлопную решётку внутрь ноутбука. Если повезет - этот "ковёр" оторвётся от решетки и попадёт прямо на вращающиеся лопасти вентилятора.
Вентилятор порубит этот "ковёр" в пыль и благополучно выдует Вам в лицо наружу.
отдавал в сц, заплатил за это 200 грн. должны были сделать качественно ))
гарантия кончилась уже даавно...
без нагрузки (оптимизации стратегий) всё ок, работает как часы, все правила отрабатывают.
Значит точно из-за перегрева... не будет отрубаться - сгорит... попробуйте, как вариант, этот метод:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vinin, 2015.01.10 19:09
Можно попробовать использовать подставку под ноут с охлаждением.
А где дух исследователя? Что мешает сильно дунуть?
как будет сильно крутится, дуну обязательно ))
подставку это такую имелось в виду?
http://rozetka.com.ua/deepcool_multi_core_x6/p280379/
Может за пылесосить ,сделать узкую насадку
Была такая проблема в жарких странах. Решал ее двумя способами.
1. В управлении электропитанием в дополнительный параметрах менял "Управление питанием процессора". Порой снижал аж на 50%. Но при этом падает производительность процессора.
2. Использовал подставку с вентилятором. Но она помогала лишь при снятой нижней панели ноутбука. Зато производительность процессора можно было оставлять полную.
Ошибка в профиле.
В профиле, на главной странице есть ссылки: сигналы, продукты, работы. Каждая ссылка ведет в свой раздел.
Если открыть ленту новостей, там тоже есть эти ссылки, но ссылка сигналы ссылается на продукты.