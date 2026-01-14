Ошибки, баги, вопросы - страница 1277
А если попробовать отобрать по брокеру? Хотя, думаю, Вы уже попробовали..)
Из семи сигналов этого брокера - четыре как раз с цифрой 100 , но у семи этих счетов одинаковый сервер прописан ,как бе должно быть всё тогда одинаково , думал пятнадцать минут назад что это возможно баг.Но теперь думаю это какая то может хитрая фишка - правда чья ? брокера ? или сервиса?
Остается подождать ребят из сервисдеска, либо поискать на сайте брокера интересные фишки для счетов.
Ошибка при выполнении - неверный результат
Результат: До: 1, После:1
а должен быть До: 1, После:2
что подтверждается, если перенести функцию h(...) из "Test3.mq5" в "Test2.mq5", например так:
Неправильный подсчёт проголосовавших
Неправильный подсчёт проголосовавших
Так там опрос вроде был с возможностью выбора нескольких вариантов.