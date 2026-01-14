Ошибки, баги, вопросы - страница 1277

Tapochun:
А если попробовать отобрать по брокеру? Хотя, думаю, Вы уже попробовали..)
Из семи сигналов этого брокера - четыре как раз с цифрой 100 , но у семи этих счетов одинаковый сервер прописан ,как бы должно быть всё тогда одинаково , думал пятнадцать минут назад что это возможно баг.Но теперь думаю это какая то может хитрая фишка - правда чья ? брокера ? или сервиса?
server:
Остается подождать ребят из сервисдеска, либо поискать на сайте брокера интересные фишки для счетов.
 
Tapochun:
Не нашёл  там ничего ,хотя у них центовые счета тоже есть )  теперь шансы уровнялись - либо фишка,либо центовый :) 
 
Хочу в MetaEditore выполнить поиск по фразе "Day Trader Market Profile". Это индикатор их кодобазы. Но он не ищется. Пробовал во вкладке библиотека сортировать по дате - но снова не нахожу индикатор. Код размещён 2014.02.17.
 

Ошибка при выполнении - неверный результат

//Test2.mq5
#define USE_LIBRARY
class A { public:
                A() : a( 1 ) {}      // a = 1 - конструктор
        void f() { a = 2; }          // a = 2 - вызывается в h(...)
        int a;
};
class B { public:
                B( A* aa ) : a( aa ) {}
        void f() const { a.f(); }
        A *a;
};
ifndef _HEADER_
#ifdef USE_LIBRARY
#import "Test3.ex5"
        void h( B* b );
#import
#else
#include "Test3.mq5"
#endif

void OnStart()
{
        A a;
    Print( "До:     ", a.a ); // 1
        B b( GetPointer( a ));
        h(   GetPointer( b ));
    Print( "После:",   a.a ); // 1 - ничего не изменилось, а должно быть: 2
}
#endif
//Test3.mq5
#property library
#define _HEADER_
#include "Test2.mq5"
#undef _HEADER_

void h( B* b ) export { b.f(); }

Результат:      До: 1, После:1

а должен быть До: 1, После:2

что подтверждается, если перенести функцию h(...) из "Test3.mq5" в "Test2.mq5", например так:

//Test2.mq5
//#define USE_LIBRARY
 
 
Спасибо за обращение, проверим
 

 Неправильный подсчёт проголосовавших 

 
Так там опрос вроде был с возможностью выбора нескольких вариантов.
 
tol64:
Блин,даже теперь и не вспомню )))
 
alexl:

Скажите пожалуйста ,что означает цифра 100 ,после USD  
