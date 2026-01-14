Ошибки, баги, вопросы - страница 1272

Lizar:

Ух ты! У меня рейтинг под аватаркой рухнул как EURCHF. С 13000 до 9000. Так и должно быть?

Исправили расчет достижений за скачку кодов. К сожалению, раньше была ошибка в расчете этого достижения.
 
Понял. Да, как-то для себя отмечал, что удивительно много скачек.
 

Мне вот интересно СЕРВИСДЕСК у вас тут для красоты сделан? туда хоть кто то заглядывает? #1142773 | 2015.01.18 16:19

Про это вообще уже молчу #1070390 | 2014.09.23 20:07 

2014.09.23 !!!!

 
Проблемы на сайте
1) Был на английском форуме (титульная страница)
2) Перешел на русский форум
3) Зашел в тему, увидел что автор себя рекламирует
4) Нажал жалоба, выбрал раздел жалобы, отправил
5) Решил вернуться на титульную страницу (русскую, где и сейчас) - нажал MQL - верхний левый угол
6) А открывается английская версия титульной страницы 

проделанное удачно повторил опять.
 
#1142773 в разработке.

#1070390 до сих пор не воспроизведена. Если у вас есть четкий кейс для воспроизведения это ускорит решение.

Спасибо, в ближайшее время будет исправлено
Добрый день.

Сверял ночные робосделки с тестером и заметил такое не соответствие в отчёте тестера. 

Вот скрин самой сделки из режима "визуал"

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURGBP, M15, 2015.01.23

Alpari Limited, MetaTrader 4, Real

К вопросу про расчёт просадки в тестере

EURGBP, M15, 2015.01.23, Alpari Limited, MetaTrader 4, Real

Вот отчёт тестера:

 

Депо 1000 лот 1,0

Сделка закрыта на минимуме, убыток составил  236$, т.е 23,6%.

А в отчёте просадки показывают 38%. 

Вопрос:

поменялся ли расчёт просадок в тестере от тех, что указаны в "Справке" ?

P.S.:

а где у Вас кнопка "спойлер"? 

 


 

Ошибка компиляции

class A {
};

class B : A {
public:
        int i;
protected:
        int j;
};

class C : public B {
        int h() { return ( i ); } // нормально
};

class D : public C {
        int f() { return ( i ); } // private member access error 
        int g() { return ( j ); } // private member access error 
};
i и j недоступны в производном классе D, хотя объявлены в public и protected соответственно
 
дык может речь про  int f()   и  int g() они же приватные)))
 
ALXIMIKS:
дык может речь про  int f()   и  int g() они же приватные)))

Может?! - а что мешает проверить?

 с C::h() то нет ошибки - не зря я написал "нормально"

