Ошибки, баги, вопросы - страница 1272
Ух ты! У меня рейтинг под аватаркой рухнул как EURCHF. С 13000 до 9000. Так и должно быть?
Исправили расчет достижений за скачку кодов. К сожалению, раньше была ошибка в расчете этого достижения.
Мне вот интересно СЕРВИСДЕСК у вас тут для красоты сделан? туда хоть кто то заглядывает? #1142773 | 2015.01.18 16:19
Про это вообще уже молчу #1070390 | 2014.09.23 20:07
2014.09.23 !!!!
1) Был на английском форуме (титульная страница)
2) Перешел на русский форум
3) Зашел в тему, увидел что автор себя рекламирует
4) Нажал жалоба, выбрал раздел жалобы, отправил
5) Решил вернуться на титульную страницу (русскую, где и сейчас) - нажал MQL - верхний левый угол
6) А открывается английская версия титульной страницы
проделанное удачно повторил опять.
#1142773 в разработке.
#1070390 до сих пор не воспроизведена. Если у вас есть четкий кейс для воспроизведения это ускорит решение.
Проблемы на сайте
Добрый день.
Сверял ночные робосделки с тестером и заметил такое не соответствие в отчёте тестера.
Вот скрин самой сделки из режима "визуал"
К вопросу про расчёт просадки в тестере
Вот отчёт тестера:
Депо 1000 лот 1,0
Сделка закрыта на минимуме, убыток составил 236$, т.е 23,6%.
А в отчёте просадки показывают 38%.
Вопрос:
поменялся ли расчёт просадок в тестере от тех, что указаны в "Справке" ?
P.S.:
а где у Вас кнопка "спойлер"?
Ошибка компиляцииi и j недоступны в производном классе D, хотя объявлены в public и protected соответственно
дык может речь про int f() и int g() они же приватные)))
Может?! - а что мешает проверить?
с C::h() то нет ошибки - не зря я написал "нормально"