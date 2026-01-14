Ошибки, баги, вопросы - страница 1274

МТ4 билд 765

Если держать контекстное меню состояния соединения открытым (кликнуть на иконку "состояние соединения"),

то не происходит обновление данных в обзоре рынка(время и тиковый график останавливаются).

 

два почти одинаковых советника, но в CheckOnTimer текст изменяется до и после первого тика

а в CheckOnTimer1 после первого тика текст замирает

таки должно быть?

если все таки должно быть, то подскажите, как сделать так что бы OnTimer работал и при наличии бесконечного цикла в функции OnTick ?

Не воспроизводится. Необходимо больше подробностей
 
alexl:
Не воспроизводится. Необходимо больше подробностей

На счёт тикового графика соврал, тики идут а вот время в окне не обновляется.

на скрине в верхнем левом углу время сервера выводится скриптом и оно отличается от времени в окне обзора рынка:


 
Спасибо, воспроизвели (воспроизводится, когда "Обзор рынка" в отдельном окне)
 
Если не завершена функция, вызванная в OnTick, то последующие события OnTick и OnTimer игнорируются до завершения этой функции.

 
Т.е. получается что если в OnTick достаточно много расчётов, то таймер будет стоять?

допустим    EventSetTimer(1);
а расчёты в OnTick проходят больше чем за 2 секунды, то OnTimer будет срабатывать реже чем указано в EventSetTimer?

 

Вроде такого раньше не было. MetaTrader 5 build 1067 started (MetaQuotes Software Corp.)

Открыл MetaEditor MQL5. И в меню "Файл" в самом низу вижу последние открытые файлы: вперемежку mq4 и mq5. Сразу даже не сообразил и стал редактировать mq4 файл (тестовый скрипт с функцией MathRound). Отредактировал. Скомпилировал. Повторюсь, всё это в MetaEditor MQL5. 

Теперь вопрос: это шаг к редактированию mq4 и mq5 в одном окне?

Ранее замечал уже такое в предыдущих билдах. В смысле, что в пятерке можно редактировать четверку. Даже по-умолчанию подтягивалось как-то в пятерку файлы четверки.
 
так это давно уже так.
