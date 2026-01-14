Ошибки, баги, вопросы - страница 1274
МТ4 билд 765
Если держать контекстное меню состояния соединения открытым (кликнуть на иконку "состояние соединения"),
то не происходит обновление данных в обзоре рынка(время и тиковый график останавливаются).
два почти одинаковых советника, но в CheckOnTimer текст изменяется до и после первого тика
а в CheckOnTimer1 после первого тика текст замирает
таки должно быть?
если все таки должно быть, то подскажите, как сделать так что бы OnTimer работал и при наличии бесконечного цикла в функции OnTick ?
Не воспроизводится. Необходимо больше подробностей
На счёт тикового графика соврал, тики идут а вот время в окне не обновляется.
на скрине в верхнем левом углу время сервера выводится скриптом и оно отличается от времени в окне обзора рынка:
Если не завершена функция, вызванная в OnTick, то последующие события OnTick и OnTimer игнорируются до завершения этой функции.
Т.е. получается что если в OnTick достаточно много расчётов, то таймер будет стоять?
допустим EventSetTimer(1);
а расчёты в OnTick проходят больше чем за 2 секунды, то OnTimer будет срабатывать реже чем указано в EventSetTimer?
Вроде такого раньше не было. MetaTrader 5 build 1067 started (MetaQuotes Software Corp.)
Открыл MetaEditor MQL5. И в меню "Файл" в самом низу вижу последние открытые файлы: вперемежку mq4 и mq5. Сразу даже не сообразил и стал редактировать mq4 файл (тестовый скрипт с функцией MathRound). Отредактировал. Скомпилировал. Повторюсь, всё это в MetaEditor MQL5.
Теперь вопрос: это шаг к редактированию mq4 и mq5 в одном окне?
