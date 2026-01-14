Ошибки, баги, вопросы - страница 1269

Новый комментарий
[Удален]  
fyords:

Ошибка в профиле.

В профиле, на главной странице есть ссылки: сигналы, продукты, работы. Каждая ссылка ведет в свой раздел.
Если открыть ленту новостей, там тоже есть эти ссылки, но ссылка сигналы ссылается на продукты.

Спасибо за сообщение,

исправим.

 

открываю стакан цен и в логе вижу 

RR      2       12:29:32.931    Books   invalid book transaction [GBPUSD,buy,1.51150,0]
CF      2       12:29:33.259    Books   invalid book transaction [GBPUSD,sell,1.51188,0]

Это так и должно ?

И еще как такое согласуется market и cancel

да еще и в лог терминала не попадает информация об таком поведении брокера

JS      0       12:30:00.187    Trades  '*******': market sell 2.00 GBPUSD
FJ      0       12:30:00.203    Trades  '*******': market sell 2.00 GBPUSD placed for execution in 22 ms
CO      0       12:30:53.503    Experts AutoTrading is disabled
 

Ошибка компиляции

class A {
};
соnst A* f( const A *a ) { Print( "1" ); return ( a ); }
      A* f(       A *a ) { Print( "2" ); return ( a ); }
void OnStart()
{
        const A *a1 = new A();
        const A *a2 = f( a1 );

              A *a3 = new A();
              A *a4 = f( a3 ); //Ошибка компиляции
}

Попробовал С++ компилятор - он понимает, что (там где у MQL ошибка) нужно вызвать именно f() c Print( "2" ), в то время как у MQL - неопределенность

Более простой вариант тоже компилируется с ошибкой

void f( const A *a ) { Print( "1" ); }
void f(       A *a ) { Print( "2" ); }
void OnStart()
{
        const A *a1 = new A();
        f( a1 );

        A *a3 = new A(); //ошибка компиляции
        f( a3 );
}
 

Причем тут плюсы? Это ведь два разных языка! С плюсами у MQL лишь визуальное сходство.

[Удален]  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ответы новичкам в картинках

barabashkakvn, 2014.12.17 18:33

Как добавить уровень в индикатор.

Обсуждение, предложения и благодарности принимаются здесь

Добавление уровня 50 в индикатор RSI 

Добавление уровня 50 к индикатору RSI

 

Теперь у индикатора RSI есть уровень 50 

Теперь у индикатора RSI есть уровень 50

А программно это можно как-то сделать?
 

Например

#property indicator_level1     25.0
#property indicator_level2     75.0

 или

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 25.0);
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 1, 75.0);
[Удален]  
GVladimir:

Например

 или

Спасибо!
 
Здравствуйте. У меня возникла след. проблема: после принудительной перезагрузки (например после установки обновлений) закрываются все чарты. Как можно активировать функцию Open Deleted? Раньше это можно было сделать во вкладке Tools-Charts, сейчас  я так такой возможности не вижу
[Удален]  

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

USDCHF, M5, 2015.01.15

Alpari Limited, MetaTrader 5, Demo

temp_file_screenshot_22355.png

USDCHF, M5, 2015.01.15, Alpari Limited, MetaTrader 5, Demo

Данный брокер говорит что доллар обесценился... на пару мгновений!? Падение на 100000п. Интересно, кто стоял на продажу... профит выплатят?

 
GVladimir:

Причем тут плюсы? Это ведь два разных языка! С плюсами у MQL лишь визуальное сходство.

А Вы как MQL изучали? -  с нуля по Справочнику?
1...126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276...3695
Новый комментарий