Ошибки, баги, вопросы - страница 1269
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ошибка в профиле.
В профиле, на главной странице есть ссылки: сигналы, продукты, работы. Каждая ссылка ведет в свой раздел.
Если открыть ленту новостей, там тоже есть эти ссылки, но ссылка сигналы ссылается на продукты.
Спасибо за сообщение,
исправим.
открываю стакан цен и в логе вижу
Это так и должно ?
И еще как такое согласуется market и cancel
да еще и в лог терминала не попадает информация об таком поведении брокера
Ошибка компиляции
Попробовал С++ компилятор - он понимает, что (там где у MQL ошибка) нужно вызвать именно f() c Print( "2" ), в то время как у MQL - неопределенность
Более простой вариант тоже компилируется с ошибкой
Причем тут плюсы? Это ведь два разных языка! С плюсами у MQL лишь визуальное сходство.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ответы новичкам в картинках
barabashkakvn, 2014.12.17 18:33
Как добавить уровень в индикатор.
Обсуждение, предложения и благодарности принимаются здесь
Добавление уровня 50 к индикатору RSI
Теперь у индикатора RSI есть уровень 50
Например
или
Например
или
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDCHF, M5, 2015.01.15
Alpari Limited, MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_22355.png
Данный брокер говорит что доллар обесценился... на пару мгновений!? Падение на 100000п. Интересно, кто стоял на продажу... профит выплатят?
Причем тут плюсы? Это ведь два разных языка! С плюсами у MQL лишь визуальное сходство.