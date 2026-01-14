Ошибки, баги, вопросы - страница 1240

Новый комментарий
 
Renat:

Какое точно значение находится в HL2[u] ?

Это легко выяснить предварительной распринтовкой перед операцией.

По всей видимости у вас значение NaN.

Ок. Но почему раньше работало.

Сейчас проверю.

 
joo:

Сейчас проверю.

Раставил принты - ошибка пропала...

Эфект наблюдателя в квантовой механике какой то..

 
joo:

Раставил принты - ошибка пропала...

Эфект наблюдателя в квантовой механике какой то..

А если принты убрать, ошибка снова появляется? ))) 
 
tol64:
Перезагрузите терминал или подключитесь к серверу MetaQuotes. После перезагрузки должен загрузиться последний билд (1013).

Проводил всякие процедуры разные рекомендованные и не совсем. Билд не обновился

 

подключался также 

 

Зато наследил МТ5

 

А надо чтоб было строго и красиво

 

Ох глюк на пятёрке так и остался. 

 
Speculator_:

Проводил всякие процедуры разные рекомендованные и не совсем. Билд не обновился

...

А надо чтоб было строго и красиво

...

Тогда Вам нужно настроить контекстное меню рабочего стола. ) В интернете есть статьи на эту тему. Например: Что такое контекстное меню Windows и как его настроить

Вот бы так с контекстным меню графика можно было. ;)

--- 

То есть, подключение к серверу MetaQuotes и последующая перезагрузка терминала не запускает загрузку обновления?

Что такое контекстное меню Windows и как его настроить
Что такое контекстное меню Windows и как его настроить
  • Андрей
  • windowstips.ru
Многим нравится операционная система Windows, и многие из нас выросли на ней. Но некоторые непостоянные пользователи ПК – или те, кто совсем недавно перешел на Windows – часто путаются в поисках информации о некоторых простых вещах, которые управляют операционной системой от Microsoft. Один из таких элементов графического элемента называется...
 
tol64:


--- 

То есть, подключение к серверу MetaQuotes и последующая перезагрузка терминала не запускает загрузку обновления?

Да не запускает.

_______________________________________________________________ 

Про меню я его таким специально сделал зачем там то чем я не пользуюсь

 

 
Speculator_:

Да не запускает.

_______________________________________________________________ 

Про меню я его таким специально сделал зачем там то чем я не пользуюсь

 

У меня тоже обновление не подхватывает обновление на Билд 1013. Это потому что обновление выдается не всем сразу - иначе будет огромная нагрузка на серверы, а в течении дня. Не сегодня, так завтра обновление подхватится с сервера MetaQuotes-Demo.

P.S. Обновление пошло скачиваться :) 

 
barabashkakvn:

У меня тоже обновление не подхватывает обновление на Билд 1013. Это потому что обновление выдается не всем сразу - иначе будет огромная нагрузка на серверы, а в течении дня. Не сегодня, так завтра обновление подхватится с сервера MetaQuotes-Demo.

P.S. Обновление пошло скачиваться :) 

Пользоваться сервером MetaQuotes пока не обновится. Я  Вас  правильно понимаю? 
 
tol64:
А если принты убрать, ошибка снова появляется? ))) 

:O

Нет. ошибка больше не появляется.

 
Speculator_:
Пользоваться сервером MetaQuotes пока не обновится. Я  Вас  правильно понимаю? 

Поиск обновлений срабатывает при подключению к серверу MetaQuotes-Demo. Это возможно в таких случаях:

  1. Переключение торгового счета с какого-то на торговый счет открытый на MetaQuotes-Demo;
  2. При перезагрузке терминала.

1...123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247...3695
Новый комментарий