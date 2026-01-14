Ошибки, баги, вопросы - страница 1240
Какое точно значение находится в HL2[u] ?
Это легко выяснить предварительной распринтовкой перед операцией.
По всей видимости у вас значение NaN.
Ок. Но почему раньше работало.
Сейчас проверю.
Раставил принты - ошибка пропала...
Эфект наблюдателя в квантовой механике какой то..
Раставил принты - ошибка пропала...
Эфект наблюдателя в квантовой механике какой то..
Перезагрузите терминал или подключитесь к серверу MetaQuotes. После перезагрузки должен загрузиться последний билд (1013).
Проводил всякие процедуры разные рекомендованные и не совсем. Билд не обновился
подключался также
Зато наследил МТ5
А надо чтоб было строго и красиво
Ох глюк на пятёрке так и остался.
Тогда Вам нужно настроить контекстное меню рабочего стола. ) В интернете есть статьи на эту тему. Например: Что такое контекстное меню Windows и как его настроить
Вот бы так с контекстным меню графика можно было. ;)
То есть, подключение к серверу MetaQuotes и последующая перезагрузка терминала не запускает загрузку обновления?
Да не запускает.
Про меню я его таким специально сделал зачем там то чем я не пользуюсь
У меня тоже обновление не подхватывает обновление на Билд 1013. Это потому что обновление выдается не всем сразу - иначе будет огромная нагрузка на серверы, а в течении дня. Не сегодня, так завтра обновление подхватится с сервера MetaQuotes-Demo.
P.S. Обновление пошло скачиваться :)
А если принты убрать, ошибка снова появляется? )))
:O
Нет. ошибка больше не появляется.
Пользоваться сервером MetaQuotes пока не обновится. Я Вас правильно понимаю?
Поиск обновлений срабатывает при подключению к серверу MetaQuotes-Demo. Это возможно в таких случаях: