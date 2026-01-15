Ошибки, баги, вопросы - страница 2487
Ну как нет кнопки? Сверху окна редактирования сообщения ряд кнопок. Там даже подсказка всплывает "Картинка (Alt + I)"
Подтверждаю, кнопки для загрузки картинки нет!
Alt+I не помогает
Думал только у меня такой глюк.
Проверил в
Linux Debian9 x64
Яндекс Браузер и Mozilla
VirtualBox
Windows7 x64
Chromium и IE
@Slava вопрос от сюда
Посмотрите мой скрин, у меня её нет, не в одном из браузеров на разных операционках.
@Slava вопрос от сюда
Это понятно что она как бы должна быть, вопрос в том почему она не у всех отображается?
Посмотрите мой скрин, у меня её нет, не в одном из браузеров на разных операционках.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Vladimir Karputov, 2019.06.06 16:22
"Молодым" бойцам невидимого валютного фронта ввели ограничение: до определённого порога рейтинга кнопка вставить рисунок не доступна.
Теперь понятно )) Скорее всего не шутка.
Возможно не все модераторы об этом в курсе ))
По этому получаются не понятки с этой кнопкой в вопросах.
У вас там тапочки не пропали?
Вопрос к разработчикам
А именно
При этом событие OnTick() эксперта будет также запускаться четыре раза в минуту — на открытии, закрытии, минимуме и максимуме
Это не опечатка? Именно в такой последовательности подача (O->C->L->H)?
Почему тогда принты в тестере выдают последовательность O->H->L->C
Вопрос к разработчикам
А именно
Это не опечатка? Именно в такой последовательности подача (O->C->L->H)?
Почему тогда принты в тестере выдают последовательность O->H->L->C
Это не опечатка, а простое перечисление
Принты в тестере могут давать и другие последовательности. O->L->H->C; O->L->C; O->H->C; O->C; C
Это не опечатка, а простое перечисление
Принты в тестере могут давать и другие последовательности. O->L->H->C; O->L->C; O->H->C; O->C; C
А как мне тогда получить эти последовательности с предыдущего бара m1?
На данный момент получаю значения так
Но проблема в том что мне не известна какая была последовательность подачи в тот моментМожет подскажите как проще узнать что за последовательность была выдана тестером на предыдущем баре в режиме ohcl на м1?