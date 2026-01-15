Ошибки, баги, вопросы - страница 2487

@Slava   вопрос от сюда
Ну как нет кнопки? Сверху окна редактирования сообщения ряд кнопок. Там даже подсказка всплывает "Картинка (Alt + I)"

Подтверждаю, кнопки для загрузки картинки нет!
Alt+I не помогает
Думал только у меня такой глюк.

Проверил в

Linux Debian9  x64
Яндекс Браузер и Mozilla 

VirtualBox
Windows7  x64
Chromium и IE

Это понятно что она как бы должна быть, вопрос в том почему она не у всех отображается?
Посмотрите мой скрин, у меня её нет, не в одном из браузеров на разных операционках.
 
Alexey Viktorov:
Roman:
Это понятно что она как бы должна быть, вопрос в том почему она не у всех отображается?
Посмотрите мой скрин, у меня её нет, не в одном из браузеров на разных операционках.

Vladimir Karputov, 2019.06.06 16:22

"Молодым" бойцам невидимого валютного фронта ввели ограничение: до определённого порога рейтинга кнопка вставить рисунок не доступна.

Сам не проверял, может это и шутка от модераторов.
 
Sergey Basov:
Сам не проверял, может это и шутка от модераторов.

Теперь понятно )) Скорее всего не шутка.
Возможно не все модераторы об этом в курсе ))
По этому получаются не понятки с этой кнопкой в вопросах.

 
Sergey Basov:
Сам не проверял, может это и шутка от модераторов.

У вас там тапочки не пропали?

 

Вопрос к разработчикам

OHLC на M1
В данном режиме генерируются только тики OHLC минутных баров. Если тиковый объем свечи больше 4, 
то всегда генерируются только цены Open, High, Low и Close. Если тиковый объем меньше 4, то 
применяются правила генерации, описанные выше.

Выбор данного режима не означает что тестирование/оптимизация будет проводиться именно на периоде М1. 
Например, при выборе периода Н1 в режиме "OHLC на M1" цены будут генерироваться на каждом минутном 
баре для значений Open, High, Low и Close. При этом событие OnTick() эксперта будет также запускаться 
четыре раза в минуту — на открытии, закрытии, минимуме и максимуме каждого минутного бара, хотя 
тестирование ведется на H1.

Фактически, цены OHLC присутствуют в исторических данных. Таким образом, при тестировании генерируется 
лишь время прихода тиков Open, High, Low и Close, значения же цен берутся из истории.

А именно

При этом событие OnTick() эксперта будет также запускаться 
четыре раза в минуту — на открытии, закрытии, минимуме и максимуме

Это не опечатка? Именно в такой последовательности подача (O->C->L->H)?

Почему тогда принты в тестере выдают последовательность O->H->L->C

 
erotin:

Вопрос к разработчикам

А именно

Это не опечатка? Именно в такой последовательности подача (O->C->L->H)?

Почему тогда принты в тестере выдают последовательность O->H->L->C

Это не опечатка, а простое перечисление

Принты в тестере могут давать и другие последовательности. O->L->H->C; O->L->C; O->H->C; O->C; C

 
Slava:

Это не опечатка, а простое перечисление

Принты в тестере могут давать и другие последовательности. O->L->H->C; O->L->C; O->H->C; O->C; C

А как мне тогда получить эти последовательности с предыдущего бара m1?

На данный момент получаю значения так 

   double   open=iOpen(Symbol(),Period(),1);
   double   high=iHigh(Symbol(),Period(),1);
   double   low=iLow(Symbol(),Period(),1);
   double   close=iClose(Symbol(),Period(),1);

Но проблема в том что мне не известна какая была последовательность подачи в тот момент

Принты в тестере могут давать и другие последовательности. O->L->H->C; O->L->C; O->H->C; O->C; C
Может подскажите как проще узнать что за последовательность была выдана тестером на предыдущем баре в режиме ohcl на м1?
 
Добрый день. Такая ситуация. ОООчень нужно чтобы советник/скрипт/индикатор/ещеКакаяНибудьШтука написана мною на mql4 не привязывалась именно к окну с графиком, нужно чтобы к программе.. ну типа, я напишу полезную мне штуку и не хочу включать ее постоянно к новым открытым графикам, хочу чтобы она оставалась. Что-то типа сервиса(из MT5), но нужно именно на МТ4. 
