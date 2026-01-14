Ошибки, баги, вопросы - страница 620

-Alexey-:
Запмнить-то запомнил, но понять не могу. Ясно ведь, что отлженный Buy Limit ордер открывается тогда, когда его уровня достигает цена Аск. Следовательно, в этот момент текущая цена Бид находится на недопустимом расстоянии от СЛ(исполняемый также по Бид), отмеренного ранее как цена исполнения(т.е. Аск в момент исполнения)-стоплевел. Единственное, чем это можно попробовать объяснить, тем, что заранее неизвестно, какова будет цена исполнения Бид в момент исполнения. Если так задумано - ок, все ясно, спасибо за развернутый пост.

не, ну вы сами подумайте.

вы поставили стоплос в ордере. потом цена подходит к этому стоплосу.

у вас ведь не возникает вопроса типа "айяйяй, цена подошла ближе стопуровня, надо срочно отодвинуть стоплос" ))

 
sergeev:

у вас ведь не возникает вопроса типа "айяйяй, цена подошла ближе стопуровня, надо срочно отодвинуть стоплос" ))

Ещё как возникает. Многие так и делают. :))
 
sergeev:

уточните сначала.

речь идет про стопы в бай ордерах или про отложенный бай ордер?  а то щаз разговор пойдет глухого со слепым.

про рыночный ордер. наверно уже не актуально)
 
Можете сделать чтоб функции ChartPriceOnDropped() и ChartTimeOnDropped() работали и в индикаторах?
Операции с графиками / ChartPriceOnDropped - Документация по MQL5
 

Хотелось бы узнать подробности о новых свойствах доступных в новом билде (572), а именно:

6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.

В справке пока нет описания, а самому не удалось выяснить, так как все возвращаемые значения по нулям:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   Symbol_Session_();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| СВОЙСТВА_SYMBOL_SESSION_*                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Symbol_Session_()
  {
   int DEALS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_DEALS);
   int SELL_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);
   int BUY_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);
//---
   double AW=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_AW);
   double BUY_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double CLOSE=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_CLOSE);
   double INTEREST=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST);
   double OPEN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_OPEN);
   double PRICE_LIMIT_MAX=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
   double PRICE_LIMIT_MIN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
   double PRICE_SETTLEMENT=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT);
   double SELL_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);
   double TURNOVER=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_TURNOVER);
   double VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_VOLUME);
//---
   Comment("SYMBOL_SESSION_*","\n",
           "--------------------------------------------","\n",
           "DEALS: ",DEALS,"\n",
           "SELL_ORDERS: ",SELL_ORDERS,"\n",
           "BUY_ORDERS: ",BUY_ORDERS,"\n",
           "AW: ",AW,"\n",
           "BUY_ORDERS_VOLUME: ",BUY_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "CLOSE: ",CLOSE,"\n",
           "INTEREST: ",INTEREST,"\n",
           "OPEN: ",OPEN,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MAX: ",PRICE_LIMIT_MAX,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MIN: ",PRICE_LIMIT_MIN,"\n",
           "PRICE_SETTLEMENT: ",PRICE_SETTLEMENT,"\n",
           "SELL_ORDERS_VOLUME: ",SELL_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "TURNOVER: ",TURNOVER,"\n",
           "VOLUME: ",VOLUME
          );
  }
 
Это информация о торговой сессии биржевых инструментов - для Forex мало применима.
Описание в справке уже готовится.
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5
 
Описание можно получить в онлайн-версии Документации - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Cуммарный объём сделок в текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Cуммарный оборот в текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Cуммарный объём открытых позиций

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на покупку в текущий момент

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на продажу в текущий момент

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Цена открытия сессии

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Цена закрытия сессии

double

SYMBOL_SESSION_AW

Средневзвешенная цена сессии

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Цена поставки на текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Минимально допустимое значение цены на сессию

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Максимально допустимое значение цены на сессию

double

Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
Rosh:

Описание можно получить в онлайн-версии Документации - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:

Alexander 2012.01.11 08:48 #

Спасибо. Пытался поиском по сайту найти, не вышло. 

 

Я в шоке . Или принт выводит только целую часть, или деление отменили .

//| Script program start function                                    |
void OnStart()
  {
   int i;
   double   a,b ;
   for(i=0;i<10;i++)
      {
         a=1/2;
         b=1/2;
         Print("a=",a," ","b=",b) ;
      }   
  }
 
ivandurak:

Я в шоке . Или принт выводит только целую часть, или деелние отменили .

 


во первых вы делите целые числа по этому и получаете целое число, почитайте про приведение типов https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5
