Запмнить-то запомнил, но понять не могу. Ясно ведь, что отлженный Buy Limit ордер открывается тогда, когда его уровня достигает цена Аск. Следовательно, в этот момент текущая цена Бид находится на недопустимом расстоянии от СЛ(исполняемый также по Бид), отмеренного ранее как цена исполнения(т.е. Аск в момент исполнения)-стоплевел. Единственное, чем это можно попробовать объяснить, тем, что заранее неизвестно, какова будет цена исполнения Бид в момент исполнения. Если так задумано - ок, все ясно, спасибо за развернутый пост.
не, ну вы сами подумайте.
вы поставили стоплос в ордере. потом цена подходит к этому стоплосу.
у вас ведь не возникает вопроса типа "айяйяй, цена подошла ближе стопуровня, надо срочно отодвинуть стоплос" ))
уточните сначала.
речь идет про стопы в бай ордерах или про отложенный бай ордер? а то щаз разговор пойдет глухого со слепым.
Хотелось бы узнать подробности о новых свойствах доступных в новом билде (572), а именно:
6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.
В справке пока нет описания, а самому не удалось выяснить, так как все возвращаемые значения по нулям:
Описание в справке уже готовится.
Описание можно получить в онлайн-версии Документации - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:
SYMBOL_SESSION_VOLUME
Cуммарный объём сделок в текущую сессию
double
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
Cуммарный оборот в текущую сессию
double
SYMBOL_SESSION_INTEREST
Cуммарный объём открытых позиций
double
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент
double
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент
double
SYMBOL_SESSION_OPEN
Цена открытия сессии
double
SYMBOL_SESSION_CLOSE
Цена закрытия сессии
double
SYMBOL_SESSION_AW
Средневзвешенная цена сессии
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
Цена поставки на текущую сессию
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
Минимально допустимое значение цены на сессию
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
Максимально допустимое значение цены на сессию
double
Alexander 2012.01.11 08:48 #
Спасибо. Пытался поиском по сайту найти, не вышло.
Я в шоке . Или принт выводит только целую часть, или деление отменили .
Я в шоке . Или принт выводит только целую часть, или деелние отменили .