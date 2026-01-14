Ошибки, баги, вопросы - страница 1242

VangoghFX:

Спасибо большое за ответ.

Я использовал пример с тиками как самый простой и наглядный для описания общей идеи. В советнике же используются более сложные алгоритмы.

Вариант, когда в один советник прописываются N символов мне не нравится за своей громозкостью и не универсальностью. НА портале есть несколько статей на эту тему, я их видел: но мне не нравятся большие циклы, массивы, копирование данных, куча пачек переменных под каждый символ и т.д. Я хочу использовать более простой и эффективный , на мой взгляд, подход: один код советника под любой символ (символ определяется по графику, к которому привязан советник) - и каждая копия советника работает параллельно от других. Но при этом советники "шарят" друг с другом общую аналитическую информацию, которая нужна для принятия решений.

Идея с глобальными переменными меня посещала, но это все-таки больше процедурный подход, а хочется использовать все преимущества ООП. Я планирую написать отдельный класс ,который бы передавал нужные аналитические данные советнику в виде массива, и уже советники принимали торговые решения.

По поводу скорости - ничего сказать не могу, нужно проводить тесты. Хотя, мне кажется, все в одном советнике - универсальнее, но, дело Ваше. Передачу общей аналитической информации еще можно осуществить через файлы, но... не знаю даст ли этот подход выгоду в скорости, а, скорее всего, только добавит проблем.
 

Что случилось с MQL5 Storage? Выходной день?

barabashkakvn:

Что случилось с MQL5 Storage? Выходной день?

Бакап полный делали. Сейчас все работает.

 
Кто-нибудь может посоветовать (в личку) брокера, у которого есть торговля CFD по широкому списку акций компаний российской нефтянки? Нужно как минимум 5 тикеров. Пересмотрел много известных контор - либо инструменты в режиме индикативов, либо представлено максимум 4 тикера.
 

1. Когда выйдет новый билд 4-ки, или уже фиксить баги ни кто в ближайшее время не будет?

2. Почините пожалуйста гребаный кеш (или параметров или функции CopyClose) в тестере 4-ки
(просто писец какой-то - меняешь параметры экпертаа в настройках тестера или перекомпилируешь - а оно при новом тесте кеш сует постоянно)

3. Это нормально что тикет сразу и в MODE_TRADES и не существует в виду ошибки 4108 от OrderClose
(в тестере 4-ки (каждый тик) выполнение доходит до  OrderClose, и только тогда возвращает ошибку о не существовании тикета. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|   base_config_order  OrderClose                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int base_config_order::order_send_close()
{
   if (m_ticket == 0)                    // тикет есть
      return SEND_ZERO_TICKET
   
   if (OrderSelect(m_ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES) == false)           // тикет существует
      if (OrderSelect(m_ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_HISTORY) == false)
         return SEND_BAD_TICKET;
      else
         return SEND_HISTORY_TICKET;
         
   if (IsTradeAllowed() == false)      
      return SEND_TRADE_DONT_ALLOWED;
   
   if (OrderClose(m_ticket, OrderLots(), OrderClosePrice(), G_SLIPPAGE, send_color == sell_color ? buy_color : sell_color) == false)  // тикет уже не существует
      return SEND_CLOSE_ERROR;
   
   return SEND_CLOSE_OK;
}
 
Tapochun:
По поводу скорости - ничего сказать не могу, нужно проводить тесты. Хотя, мне кажется, все в одном советнике - универсальнее, но, дело Ваше. Передачу общей аналитической информации еще можно осуществить через файлы, но... не знаю даст ли этот подход выгоду в скорости, а, скорее всего, только добавит проблем.
Буду пока искать способ реализации своей идеи. Буду рад помощи опытных программистов. Не может быть, чтоб это нельзя было осуществить в новом MQL4, скорее всего делаю что-то не так.
 
VangoghFX:
Буду пока искать способ реализации своей идеи. Буду рад помощи опытных программистов. Не может быть, чтоб это нельзя было осуществить в новом MQL4, скорее всего делаю что-то не так.
посмотрите в сторону Вадима Zhunko библиотеки по расшариванию данны 
ALXIMIKS:
посмотрите в сторону Вадима Zhunko библиотеки по расшариванию данны 
Спасибо большое, выглядит очень многообещающе ) Изучу и отпишусь о результатах
 

Добрый день.

metatrader 5 build 1010

перестали работать функции ChartPriceOnDropped(), ChartWindowOnDropped(), ChartTimeOnDropped(), ChartXOnDropped(), ChartYOnDropped()

возвращают 0

в чем может быть дело? 

 
VangoghFX:
Спасибо большое, выглядит очень многообещающе ) Изучу и отпишусь о результатах

тогда вам удобней будет не пользоваться закрытыми сторонними библиотеками.

юзайте нативно File Mapping без DLL

