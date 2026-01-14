Ошибки, баги, вопросы - страница 1242
Спасибо большое за ответ.
Я использовал пример с тиками как самый простой и наглядный для описания общей идеи. В советнике же используются более сложные алгоритмы.
Вариант, когда в один советник прописываются N символов мне не нравится за своей громозкостью и не универсальностью. НА портале есть несколько статей на эту тему, я их видел: но мне не нравятся большие циклы, массивы, копирование данных, куча пачек переменных под каждый символ и т.д. Я хочу использовать более простой и эффективный , на мой взгляд, подход: один код советника под любой символ (символ определяется по графику, к которому привязан советник) - и каждая копия советника работает параллельно от других. Но при этом советники "шарят" друг с другом общую аналитическую информацию, которая нужна для принятия решений.
Идея с глобальными переменными меня посещала, но это все-таки больше процедурный подход, а хочется использовать все преимущества ООП. Я планирую написать отдельный класс ,который бы передавал нужные аналитические данные советнику в виде массива, и уже советники принимали торговые решения.
Что случилось с MQL5 Storage? Выходной день?
Бакап полный делали. Сейчас все работает.
1. Когда выйдет новый билд 4-ки, или уже фиксить баги ни кто в ближайшее время не будет?
2. Почините пожалуйста гребаный кеш (или параметров или функции CopyClose) в тестере 4-ки
(просто писец какой-то - меняешь параметры экпертаа в настройках тестера или перекомпилируешь - а оно при новом тесте кеш сует постоянно)
3. Это нормально что тикет сразу и в MODE_TRADES и не существует в виду ошибки 4108 от OrderClose
(в тестере 4-ки (каждый тик) выполнение доходит до OrderClose, и только тогда возвращает ошибку о не существовании тикета.
По поводу скорости - ничего сказать не могу, нужно проводить тесты. Хотя, мне кажется, все в одном советнике - универсальнее, но, дело Ваше. Передачу общей аналитической информации еще можно осуществить через файлы, но... не знаю даст ли этот подход выгоду в скорости, а, скорее всего, только добавит проблем.
Буду пока искать способ реализации своей идеи. Буду рад помощи опытных программистов. Не может быть, чтоб это нельзя было осуществить в новом MQL4, скорее всего делаю что-то не так.
посмотрите в сторону Вадима Zhunko библиотеки по расшариванию данны
Добрый день.
metatrader 5 build 1010
перестали работать функции ChartPriceOnDropped(), ChartWindowOnDropped(), ChartTimeOnDropped(), ChartXOnDropped(), ChartYOnDropped()
возвращают 0
в чем может быть дело?
Спасибо большое, выглядит очень многообещающе ) Изучу и отпишусь о результатах
тогда вам удобней будет не пользоваться закрытыми сторонними библиотеками.
юзайте нативно File Mapping без DLL