А что нужно сделать что бы узнать открыта позиция или нет?
вот так выдает ошибку "позиция не найдена"ее, позиции, и правда нет, но зачем ошибка выдается? Мне нужно что бы без ошибки было...
Вот будет прикол, если на сервере чемпионата станет все наоборот.
Спасибо за замечание. На Чемпионате неожиданностей не будет. Это в тестере не до конца была сделана проверка. В следующем билде будет исправление.
А чем она Вам не угодила?
Вы четко получаете и результат - false и четкое описание, почему именно false.
не генерятся тики за январь 2010. в чем проблема?
FD 0 Tester 15:25:15 MetaTester 5 build 319 (02 Sep 2010)
GS 0 Server 15:25:15 MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
JE 0 Startup 15:25:15 initialization finished
HQ 0 127.0.0.1 15:25:16 login (build 319)
PQ 0 Network 15:25:16 3124 bytes of account info loaded
NI 0 Network 15:25:16 3768 bytes of group info loaded
OL 0 Network 15:25:16 7170 bytes of tester parameters loaded
IH 0 Network 15:25:16 275 bytes of selected symbols loaded
JM 0 Tester 15:25:16 expert file added: Experts\martin1.ex5. 3887 bytes loaded
GI 0 Tester 15:25:16 initial deposit 100000.00 USD, leverage 1:100
JP 0 Tester 15:25:16 successfully initialized
DE 0 Network 15:25:16 21 Kb of total initialization data received
ES 0 15:25:16 performance: 87
PJ 0 Symbols 15:25:17 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
NL 0 History 15:25:18 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
QD 0 History 15:25:18 EURUSD: history synchronized from 2006.01.02 to 2010.09.01
RM 0 History 15:25:20 EURUSD: contains 364428 M1 records of beginning data from 2009.01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59
LN 0 History 15:25:20 EURUSD,M15: history cache reserved for estimated 27154 bars
RN 0 History 15:25:20 EURUSD,M15: history begins from 2009.01.02 06:00
GF 0 Tester 15:25:20 EURUSD,M15: 1 minutes OHLC ticks generating
EL 0 Tester 15:25:20 EURUSD,M15: testing of Experts\martin1.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.02.01 00:00 started with inputs:
MQ 0 Tester 15:25:20 SL=300
GL 0 Tester 15:25:20 TP=400
QH 0 Tester 15:25:20 OnTester result 0
PJ 0 Tester 15:25:20 EURUSD,M15: 0 ticks (0 bars) generated within 0 ms (total bars in history 24565)
EG 0 Tester 15:25:20 log file "D:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100906.log" written
QG 0 Tester 15:25:21 tester agent shutdown
Опишите, пожалуйста подробнее.
Какой сервер, какой терминал, какая ОС, какой эксперт.
Только что попробовал у себя
Это все равно что условие if, например, какое-то выражение проверяется фалсе или труе и при фалсе мне будет всегда выдаваться ошибка...:)
Коды эти называются "Ошибки времени выполнения" в чем тут ошибка что я проверяю есть поза или нет? В МТ4 было все логично... а здесь явно неправильно сделано... Я что в обработчик ошибок должен еще один обработчик встраивать который будет обрабатывать ошибки которые на самом деле не ошибки... фигня какая-то
Будем разбираться.
Есть новости? Из-за чего может такое писать. Индикатор стандартный, к эксперту ничего не подключается, должен работать автономно.
Попробуйте пока явно указать нужный индикатор в свойствах эксперта https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation :
tester_indicator
string
Имя пользовательского индикатора в формате "имя_индикатора.ex5". Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо данное свойство
В журнал-лог разве не должны все события выводится?
Вот в тексте советника вставлен
Print("BALANCE : ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
после прогона есть кусок где не видно, что ордер закрылся 5 января
FO 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:00:00 instant buy 2.50 EURUSD at 1.43751 sl: 1.43461 tp: 1.44691 (1.43750 / 1.43751 / 1.43750)
MS 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:00:00 deal #4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751 done (based on order #4)
GQ 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:00:00 deal performed [#4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751]
HF 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:00:00 order performed buy 2.50 at 1.43751 [#4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751]
KI 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:30:00 BALANCE : 9217
GQ 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 13:00:00 BALANCE : 9217
PF 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 13:30:00 BALANCE : 9217
RO 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 14:00:00 BALANCE : 9217
IG 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 14:30:00 BALANCE : 9217
ML 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 15:00:00 BALANCE : 9217
JE 0 Core 1 12:01:14 2010.01.13 14:30:00 BALANCE : 11394.81
вот то же место , когда Print убран
LE 0 Core 1 12:11:25 2010.01.04 12:00:00 instant buy 2.50 EURUSD at 1.43751 sl: 1.43461 tp: 1.44691 (1.43750 / 1.43751 / 1.43750)
GJ 0 Core 1 12:11:25 2010.01.04 12:00:00 deal #4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751 done (based on order #4)
MF 0 Core 1 12:11:25 2010.01.04 12:00:00 deal performed [#4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751]
OH 0 Core 1 12:11:26 2010.01.04 12:00:00 order performed buy 2.50 at 1.43751 [#4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751]
GM 0 Core 1 12:11:26 2010.01.05 06:55:54 take profit triggered buy 2.50 EURUSD 1.43751 sl: 1.43461 tp: 1.44691 [#5 sell 2.50 EURUSD at 1.44691]
GJ 0 Core 1 12:11:26 2010.01.05 06:55:54 deal #5 sell 2.50 EURUSD at 1.44691 done (based on order #5)
LP 0 Core 1 12:11:26 2010.01.05 06:55:54 deal performed [#5 sell 2.50 EURUSD at 1.44691]
KQ 0 Core 1 12:11:26 2010.01.05 06:55:54 order performed sell 2.50 at 1.44691 [#5 sell 2.50 EURUSD at 1.44691]
Потому что Print внутри void OnTick()?