Ошибки, баги, вопросы - страница 120

А что нужно сделать что бы узнать открыта позиция или нет?

вот так выдает ошибку "позиция не найдена"

if(PositionSelect(СИМВОЛ)==true)
ее, позиции, и правда нет, но зачем ошибка выдается? Мне нужно что бы без ошибки было...
 
sandex:

Вот будет прикол, если на сервере чемпионата станет все наоборот.



Спасибо за замечание. На Чемпионате неожиданностей не будет. Это в тестере не до конца была сделана проверка. В следующем билде будет исправление.

 
Dmitriy2:

 

Мне нужно что бы без ошибки было...

 

А чем она Вам не угодила?

Вы четко получаете и результат - false и четкое описание, почему именно false.

 

не генерятся тики за январь 2010.  в чем проблема?


FD    0    Tester    15:25:15    MetaTester 5 build 319 (02 Sep 2010)
GS    0    Server    15:25:15    MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
JE    0    Startup    15:25:15    initialization finished
HQ    0    127.0.0.1    15:25:16    login (build 319)
PQ    0    Network    15:25:16    3124 bytes of account info loaded
NI    0    Network    15:25:16    3768 bytes of group info loaded
OL    0    Network    15:25:16    7170 bytes of tester parameters loaded
IH    0    Network    15:25:16    275 bytes of selected symbols loaded
JM    0    Tester    15:25:16    expert file added: Experts\martin1.ex5. 3887 bytes loaded
GI    0    Tester    15:25:16    initial deposit 100000.00 USD, leverage 1:100
JP    0    Tester    15:25:16    successfully initialized
DE    0    Network    15:25:16    21 Kb of total initialization data received
ES    0        15:25:16    performance: 87
PJ    0    Symbols    15:25:17    EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
NL    0    History    15:25:18    EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
QD    0    History    15:25:18    EURUSD: history synchronized from 2006.01.02 to 2010.09.01
RM    0    History    15:25:20    EURUSD: contains 364428 M1 records of beginning data from 2009.01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59
LN    0    History    15:25:20    EURUSD,M15: history cache reserved for estimated 27154 bars
RN    0    History    15:25:20    EURUSD,M15: history begins from 2009.01.02 06:00
GF    0    Tester    15:25:20    EURUSD,M15: 1 minutes OHLC ticks generating
EL    0    Tester    15:25:20    EURUSD,M15: testing of Experts\martin1.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.02.01 00:00 started with inputs:
MQ    0    Tester    15:25:20      SL=300
GL    0    Tester    15:25:20      TP=400
QH    0    Tester    15:25:20    OnTester result 0
PJ    0    Tester    15:25:20    EURUSD,M15: 0 ticks (0 bars) generated within 0 ms (total bars in history 24565)
EG    0    Tester    15:25:20    log file "D:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100906.log" written
QG    0    Tester    15:25:21    tester agent shutdown

 
snowman647:

не генерятся тики за январь 2010.  в чем проблема?




Опишите, пожалуйста подробнее.

Какой сервер, какой терминал, какая ОС, какой эксперт.

Только что попробовал у себя


2010.09.06 16:49:57     Core 1  EURUSD,M15: 1 minutes OHLC ticks generating
2010.09.06 16:49:57     Core 1  EURUSD,M15: history begins from 2009.01.02 06:00
2010.09.06 16:49:57     Core 1  EURUSD,M15: history cache reserved for estimated 27154 bars
2010.09.06 16:49:57     Core 1  EURUSD: contains 364428 M1 records of beginning data from 2009.01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59
2010.09.06 16:49:56     Core 1  EURUSD: history synchronized from 1993.05.13 to 2010.09.01
2010.09.06 16:49:54     Core 1  EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.09.06 16:49:53     Core 1  EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
...
2010.09.06 16:49:57     Core 1  EURUSD,M15: 111382 ticks (1884 bars) generated within 265 ms (total bars in history 26449)
 
Поспешил с выводами. Удаление папки history и закачка новой все исправило.
alexvd:

А чем она Вам не угодила?

Вы четко получаете и результат - false и четкое описание, почему именно false.

Это все равно что условие if, например, какое-то выражение проверяется фалсе или труе и при фалсе мне будет всегда выдаваться ошибка...:)

Коды эти называются "Ошибки времени выполнения" в чем тут ошибка что я проверяю есть поза или нет? В МТ4 было все логично... а здесь явно неправильно сделано... Я что в обработчик ошибок должен еще один обработчик встраивать который будет обрабатывать ошибки которые на самом деле не ошибки... фигня какая-то 

stringo:

Будем разбираться.

Есть новости? Из-за чего может такое писать. Индикатор стандартный, к эксперту ничего не подключается, должен работать автономно.
 
_Dude_:
Есть новости? Из-за чего может такое писать. Индикатор стандартный, к эксперту ничего не подключается, должен работать автономно.

Попробуйте пока явно указать нужный индикатор в свойствах эксперта https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation :

tester_indicator

string

Имя пользовательского индикатора в формате "имя_индикатора.ex5". Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо данное свойство

В журнал-лог разве не должны все события выводится?

Вот в тексте советника вставлен

Print("BALANCE : ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));

после прогона есть кусок где не видно, что ордер закрылся 5 января

FO 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:00:00 instant buy 2.50 EURUSD at 1.43751 sl: 1.43461 tp: 1.44691 (1.43750 / 1.43751 / 1.43750)
MS 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:00:00 deal #4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751 done (based on order #4)
GQ 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:00:00 deal performed [#4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751]
HF 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:00:00 order performed buy 2.50 at 1.43751 [#4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751]
KI 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 12:30:00 BALANCE : 9217
GQ 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 13:00:00 BALANCE : 9217
PF 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 13:30:00 BALANCE : 9217
RO 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 14:00:00 BALANCE : 9217
IG 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 14:30:00 BALANCE : 9217
ML 0 Core 1 12:01:13 2010.01.04 15:00:00 BALANCE : 9217
JE 0 Core 1 12:01:14 2010.01.13 14:30:00 BALANCE : 11394.81

 

вот то же  место , когда Print  убран

LE 0 Core 1 12:11:25 2010.01.04 12:00:00 instant buy 2.50 EURUSD at 1.43751 sl: 1.43461 tp: 1.44691 (1.43750 / 1.43751 / 1.43750)
GJ 0 Core 1 12:11:25 2010.01.04 12:00:00 deal #4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751 done (based on order #4)
MF 0 Core 1 12:11:25 2010.01.04 12:00:00 deal performed [#4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751]
OH 0 Core 1 12:11:26 2010.01.04 12:00:00 order performed buy 2.50 at 1.43751 [#4 buy 2.50 EURUSD at 1.43751]
GM 0 Core 1 12:11:26 2010.01.05 06:55:54 take profit triggered buy 2.50 EURUSD 1.43751 sl: 1.43461 tp: 1.44691 [#5 sell 2.50 EURUSD at 1.44691]
GJ 0 Core 1 12:11:26 2010.01.05 06:55:54 deal #5 sell 2.50 EURUSD at 1.44691 done (based on order #5)
LP 0 Core 1 12:11:26 2010.01.05 06:55:54 deal performed [#5 sell 2.50 EURUSD at 1.44691]
KQ 0 Core 1 12:11:26 2010.01.05 06:55:54 order performed sell 2.50 at 1.44691 [#5 sell 2.50 EURUSD at 1.44691]

 

Потому что Print внутри void OnTick()?

