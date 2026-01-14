Ошибки, баги, вопросы - страница 113
У Вас значит тоже что-то поджучивает, но меньше чем у меня.
Возможно искать надо это уже в связи программы с системой.
Что у Вас за система?
У меня core2duo 1,3 Ghz 64 Win7 HB лиценз, ОЗУ 4Гб ddr 2, билд. 316
примерно такая же как и у вас, МТ5 билд. 316
ну допустим, что цикл с нуля... хотя где написано что номера сделок начинаются с нуля? Судя по тому что теперь получается 10611(раньше было 611,вместо примерно 2000), т.е. плюс размер первоначального депозита, то я в этом не уверен... хотя хоть ноль хоть один я все рано не понимаю откуда берутся 10000
Отладчик, понятно, F11..
Вы применили свойство сделки DEAL_TYPE, а надо DEAL_ENTRY.
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
0 означает отсутствие ограничений.
Вы применили свойство сделки DEAL_TYPE, а надо DEAL_ENTRY.
точно, блин... спасибо!
да... нехорошо думать что если не работает, то наверняка глюк разработчиков.. :)
цикл с нуля начинается..
А с отладчиком что? Должны же были там переменные "тикет" и "прибыльзапериод" показывать значения, почему не показывают?
примерно такая же как и у вас, МТ5 билд. 316
Что ето означает? Вискакивает при компиляции OnDeinit function defined with wrong parameters
вот мой deinit:
По видимому упущен параметр - const int reason
вот так :
таже ошибка при компиляции OnDeinit function defined with wrong parameters
неужели никто не пользуеться деинтом?
Не работает сервис-деск.
После нажатия на кнопку "Сохранить" в статусной строке секунд 20 висит "Ожидание ответа от login.mql5.com" а потом появляется оранжевенькое "Произошла ошибка".
Пробовал и перелогиниваться, и Ctrl+F5, не помогает. FireFox 3.6.8
Сама проблема:
Описание проблемы
Некорректные заголовки в сохраняемом терминалом отчете истории счета:
Полученный результат
- Самая большая Убыточные сделки (% от всех):
- Средняя Убыточные сделки (% от всех):
Ожидаемый результат
- Самая большая Убыточные сделки:
- Средняя Убыточные сделки: