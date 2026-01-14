Ошибки, баги, вопросы - страница 113

Новый комментарий
 
SHOOTER777:

У Вас значит тоже что-то поджучивает, но меньше чем у меня.

Возможно искать надо это уже в связи программы с системой.

Что у Вас за система?

У меня core2duo   1,3 Ghz   64 Win7 HB лиценз, ОЗУ  4Гб ddr 2, билд. 316

 

примерно такая же как и у вас, МТ5 билд. 316


 
Dmitriy2:

ну допустим, что цикл с нуля... хотя где написано что номера сделок начинаются с нуля? Судя по тому что теперь получается 10611(раньше было 611,вместо примерно 2000), т.е. плюс размер первоначального депозита, то я в этом не уверен... хотя хоть ноль хоть один я все рано не понимаю откуда берутся 10000

Отладчик, понятно, F11..

Вы применили свойство сделки DEAL_TYPE, а надо DEAL_ENTRY.

if(HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_STATE)
[Удален]  
Kos:
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
Renat:
0 означает отсутствие ограничений.
Почему не DBL_MAX?
 
Valmars:

Вы применили свойство сделки DEAL_TYPE, а надо DEAL_ENTRY.

точно, блин... спасибо!

да... нехорошо думать что если не работает, то наверняка глюк разработчиков.. :)

цикл с нуля начинается..

А с отладчиком что? Должны же были там переменные "тикет" и  "прибыльзапериод" показывать значения, почему не показывают?

 
sergey1294:

примерно такая же как и у вас, МТ5 билд. 316


Я отписал о наших проблемах в сервисдеск, ответили, что разобрались -" Ошибка математики с long под x64 исправлена." - , ждать теперь неделю до нового билда. паролирование и магикирование откладывается, займусь какой-нить другой частью кода.
 

Что ето означает? Вискакивает  при компиляции          OnDeinit function defined with wrong parameters

 вот мой deinit:

void OnDeinit() {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}

 


[Удален]  
maryan.dirtyn:

Что ето означает? Вискакивает  при компиляции          OnDeinit function defined with wrong parameters

 вот мой deinit:


По видимому упущен параметр - const int reason
 
Interesting:
По видимому упущен параметр - const int reason

вот так :

void OnDeinit(const int reason) {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}

таже ошибка  при компиляции OnDeinit function defined with wrong parameters

 

 неужели никто не пользуеться деинтом?

 
maryan.dirtyn:

вот так :

таже ошибка  при компиляции OnDeinit function defined with wrong parameters

 

 неужели никто не пользуеться деинтом?

только что проверил, ни каких ошибок не возникает мой  МТ5 х64 билд 316, видимо вы где то в другом месте накосячили, по всей видимости со скопками или забыли где нибудь знак ";" поставить
 

Не работает сервис-деск.

После нажатия на кнопку "Сохранить" в статусной строке секунд 20 висит "Ожидание ответа от login.mql5.com" а потом появляется оранжевенькое "Произошла ошибка".

Пробовал и перелогиниваться, и Ctrl+F5, не помогает. FireFox 3.6.8


Сама проблема:

Описание проблемы

Некорректные заголовки в сохраняемом терминалом отчете истории счета:


Полученный результат

 - Самая большая Убыточные сделки (% от всех):

 - Средняя Убыточные сделки (% от всех):


Ожидаемый результат

 - Самая большая Убыточные сделки:

 - Средняя Убыточные сделки:

1...106107108109110111112113114115116117118119120...3695
Новый комментарий