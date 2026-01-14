Ошибки, баги, вопросы - страница 117
Удобней написать функцию, которая будет конвертировать число в период.
Не каждый int приводится к enum, откомпилируется, может быть и без ошибок, а на исполнении вылетит. Ни к чему всё это. А пример был приведён в качестве доказательства бага, а бага то и нет!
Понятно что не каждый int, но обработать корректно эту ситуацию в функции никто не запрещает.
Ну эт смотря кто и как будет прописывать функционал. Конечно немаловажно как его после этого будут использовать.
Для работы с периодами понадобится скажем 4 функции: SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() и PeriodToInt().
На мой взгляд этих 4 функций хватит чтобы преобразовывать int в период и обратно...
При преобразовании периода во что-то имеющее значение int ошибок быть не должно, поскольку периоды заранее известны, а вот если возникнет проблема при преобразовании int в период будем возвращать PERIOD_CURRENT.
PS
> Если параметр является int его нужно будет приводить к необходимому типу.
Тут я именно это и подразумевал....
Когда начинаешь писать какое нибудь зарезервированное слово, и оно появляется в контекстном меню-подсказке, то при выборе его(нажатии интер), оно добавляется к тому что уже было написано. Например str - выбор, получается strstring. Если написал strin - выбор, то соответственно strinstring
А зачем нажимать Enter? Жму пробел - и всё ОК.
Странно а у меня всё норм
до нажатия на [enter] и после
Правильно ли я понимаю, что процедура deinit(); в индикаторах пока не инициируется при смене таймфрейма, закрытии графика?
но справка говорит, что
Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика,
это если сначала строчки...
а попробуй в середине кода(строки) так сделай
Ага вона как, да есть такая фигня если приписываешь к уже готовому слову новое начало то проскакивает такой глюк.
А вот если дописываешь в конце то нормально. Видимо баг, стучи в сервисдеск.
Всем доброе время суток
Кто знает как правильно рассчитать время по GMT на основе локального и серверного времени (обязательно с учетом перехода на летнее/зимнее время и часовым поясом)?
Где-то на форуме по MQL4 видел пример расчета моментов перехода на летнее/зимнее, но найти не могу... :(