Ошибки, баги, вопросы - страница 117

Новый комментарий
 
Interesting:
Удобней написать функцию, которая будет конвертировать число в период.
Не каждый int приводится к enum, откомпилируется, может быть и без ошибок, а на исполнении вылетит. Ни к чему всё это. А пример был приведён в качестве доказательства бага, а бага то и нет!
[Удален]  
Valmars:
Не каждый int приводится к enum, откомпилируется, может быть и без ошибок, а на исполнении вылетит. Ни к чему всё это. А пример был приведён в качестве доказательства бага, а бага то и нет!

Понятно что не каждый int, но обработать корректно эту ситуацию в функции никто не запрещает.

Ну эт смотря кто и как будет прописывать функционал. Конечно немаловажно как его после этого будут использовать.

Для работы с периодами понадобится скажем 4 функции: SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() и PeriodToInt().

На мой взгляд этих 4 функций хватит чтобы преобразовывать int  в период и обратно...

При преобразовании периода во что-то имеющее значение int ошибок быть не должно, поскольку периоды заранее известны, а вот если возникнет проблема при преобразовании int в период будем возвращать PERIOD_CURRENT.

PS

> Если параметр является int его нужно будет приводить к необходимому типу.

Тут я именно это и подразумевал....

int handle=iCustom(NULL,(ENUM_TIMEFRAMES)ТМ,....);
 

Когда начинаешь писать какое нибудь зарезервированное слово, и оно появляется в контекстном меню-подсказке, то при выборе его(нажатии интер), оно добавляется к тому что уже было написано. Например str - выбор, получается strstring. Если написал strin - выбор, то соответственно strinstring

 
Dmitriy2:

Когда начинаешь писать какое нибудь зарезервированное слово, и оно появляется в контекстном меню-подсказке, то при выборе его(нажитии интер), оно добавляется к тому что уже было написано. Например str - выбор, получается strstring. Если написал strin - выбор, то соответственно strinstring

А зачем нажимать Enter? Жму пробел - и всё ОК.
 
Yedelkin:
А зачем нажимать Enter? Жму пробел - и всё ОК.
Если нажать пробел, то остаются только написанные мной буквы с пробелом...
 
Dmitriy2:

Когда начинаешь писать какое нибудь зарезервированное слово, и оно появляется в контекстном меню-подсказке, то при выборе его(нажатии интер), оно добавляется к тому что уже было написано. Например str - выбор, получается strstring. Если написал strin - выбор, то соответственно strinstring

Странно а у меня всё норм

до нажатия на [enter] и после

 

Правильно ли я понимаю, что процедура deinit(); в индикаторах пока не инициируется при смене таймфрейма, закрытии графика?

но справка говорит, что

Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика,

Странно...
 
Urain:

Странно а у меня всё норм

до нажатия на [enter] и после

 

это если сначала строчки...

а попробуй в середине кода(строки) так сделай 

 
Dmitriy2:

это если сначала строчки...

а попробуй в середине кода(строки) так сделай 

Ага вона как, да есть такая фигня если приписываешь к уже готовому слову новое начало то проскакивает такой глюк.

А вот если дописываешь в конце то нормально. Видимо баг, стучи в  сервисдеск.

[Удален]  

Всем доброе время суток

Кто знает как правильно рассчитать время по GMT на основе локального и серверного времени (обязательно с учетом перехода на летнее/зимнее время и часовым поясом)?

Где-то на форуме по MQL4 видел пример расчета моментов перехода на летнее/зимнее, но найти не могу... :(

1...110111112113114115116117118119120121122123124...3695
Новый комментарий