Не работает сервис-деск.
После нажатия на кнопку "Сохранить" в статусной строке секунд 20 висит "Ожидание ответа от login.mql5.com" а потом появляется оранжевенькое "Произошла ошибка".
Пробовал и перелогиниваться, и Ctrl+F5, не помогает. FireFox 3.6.8
А у меня Опера 10.61. И в поиске (тут на MQL5, вверху справа) всегда один ответ - сначала 'Подождите. Идет загрузка результатов поиска', потом 'Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.' Независимо от того что искать, где и всегда.
Вот и не знаю что делать с этим поиском... Ну да бох с ним... К слову, однажды, я не мог зайти на сайт мкл4 под своим паролем и ником естественно, чуть не чёкнулся вспоминая и меняя пароль! ТехПоддержку MQL начал долбать. Они молодцы, даже ответили, пытались помочь. А в итоге, мне дружок подсказал, который эту Оперу любит и знает как свои тапочки - 'почисть кукисы!', я почистил, и сразу зашел на сайт mql4 под своим ником и паролем. Вот такие тапочки у моего друга. А Метаквоты молодцы, ни разу не встречал такого обстоятельного подхода при разработке торговой платформы. Правда я всего две использую (кроме МТ), но очень надеюсь, что после релиза МТ5, все три моих брокера перейдут на него. сейчас нет качественных вариантов делать торговых роботов на фонде. МТ5 вперед, Ваша ниша!
Пожалуйста, подскажите начинающему изучать MQL5, где находится журнал экспертов?
Простая функция Alert выдает результат на экран, а Print с такими же аргументами вроде бы работает, а результат не вижу.
В MQL4 вывод от Print был в папке C:\Program Files (x86)\MetaTrader\experts\logs\, а в MQL5 не знаю.
Поиск по учебнику, форуму и статьям не помог.
Посмотрите /MQL5/Logs.
Чтобы узнать путь папки с данными, воспользуйтесь командой Файл - Открыть каталог данных.
Смотрел во всех папках, относящихся к МТ5, результат отрицательный.
В папке C:\Program Files\MetaTrader 5\logs есть файл 20100831.log, но там только запись о загрузке и выгрузке эксперта:
DK 0 Experts 15:05:37 expert Proba1 (EURUSD,M1) loaded successfully
CN 0 Experts 15:09:47 expert Proba1 (EURUSD,M1) removed
А результатов команды Print нет, хотя в Alert все выводится четко, да и сам эксперт - примитивный:
void OnTick()
{
MqlTick LastTick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
}
else Alert("SymbolInfoTick failed, error ", GetLastError());
}
Renat:
Ренат вам ясно написал как открыть лог можно, если так не понятно то можно так. Кликаете на вкладку эксперты, затем наводите мышку на лог и жмете правой кнопочкой мышки в выпавшем списке выбираете открыть
либо так
Файл может быть временно пустой, так как терминал держит логи в памяти и сбрасывает их на диск порционно.
Чтобы принудительно сбросить логи на диск, надо воспользоваться командой "Открыть" в окне нужного журнала.