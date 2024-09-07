Пожелания для МТ5 - страница 34
Очень нехватает такого инструмента как "измеритель Фибоначчи". На мой взгляд, он должен быть похож на расширение Фибоначчи, только уровни 0% и 100% должны быть зафиксированы на уровнях первых двух контрольных точек, а положение третьей контрольной точки должно отображать третью линию и расчетный процент для этой точки с точностью до 0.1%.
А для группы инструментов Фибоначчи на вкладке "Уровни" хотелось бы еще две кнопки: "Сохранить" и "Загрузить". Бывает надо посмотреть на 30-ти уровневый фибо, но постоянно пользоваться таким неудобно - засоряет график, а заново вводить все 32 уровня утомительно.
Как я понимаю, мт5 позволяет рисовать индикатор только на одном ис двух окон: indicator_separate_window или indicator_chart_window. Поправьте меня если я не прав. Но уж больно хочется рисовать на обоих одновременно. Например, мне хочется разукрашивать разным цветом бары в зависимости от показаний индикатора, который строился бы в отдельном окне. Нельзя ли каким-то образом в преамбуле указывать в каком окне будет строиться каждый буфер. Типа такого
где введен новый параметр:
indicator_window - указывает в каком окне будет строиться данный индикатор
....
indicator_window - указывает в каком окне будет строиться данный индикатор
ура я не один. присоединяюсь к просбе которой уже более двух лет https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261
Поддерживаю, если в четвёрке можно было отрисовывать буфера объектами и тем самым снимать проблему одновременного отображения и в сепарате и в чарте то в пятёрке индикаторы объекты не рисуют поэтому пожелание обьективно назрело.
ЗЫ у меня вообще иногда возникает желание чтоб один индик создавал сразу несколько сепаратов,
чтоб не приходилось масштабировать данные и вгонять их в одину размерность.
Поддерживаю, если в четвёрке можно было отрисовывать буфера объектами и тем самым снимать проблему одновременного отображения и в сепарате и в чарте то в пятёрке индикаторы объекты не рисуют поэтому пожелание обьективно назрело.
joo:
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.
Да с самого начала рисовали, причем и в отдельном окне.
MetaTrader 5 Client Terminal build 294
Молодцы! Зачёт! Спасибо! Жить стало существенно легче!
В настоящем время, при закраске свечей в мт5 (да и в мт4) нельзя различить open от close так как тело свечи всегда темноё как показано здесь
Нельзя ли сделать так чтобы разукраска свечей не изменяла тип свечи (open>close или close>open)?