Очень нехватает такого инструмента как "измеритель Фибоначчи". На мой взгляд, он должен быть похож на расширение Фибоначчи, только уровни 0% и 100% должны быть зафиксированы на уровнях первых двух контрольных точек, а положение третьей контрольной точки должно отображать третью линию и расчетный процент для этой точки с точностью до 0.1%.

А для группы инструментов Фибоначчи на вкладке "Уровни" хотелось бы еще две кнопки: "Сохранить" и "Загрузить". Бывает надо посмотреть на 30-ти уровневый фибо, но постоянно пользоваться таким неудобно - засоряет график, а заново вводить все 32 уровня утомительно.

 

Как я понимаю, мт5 позволяет рисовать индикатор только на одном ис двух окон: indicator_separate_window или indicator_chart_window. Поправьте меня если я не прав. Но уж больно хочется рисовать на обоих одновременно. Например, мне хочется разукрашивать разным цветом бары в зависимости от показаний индикатора, который строился бы в отдельном окне. Нельзя ли каким-то образом в преамбуле указывать в каком окне будет строиться каждый буфер. Типа такого

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- indicator

#property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW
#property indicator_label1  "Indicator"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- moving average

#property indicator_window2 CHART_WINDOW
#property indicator_label2  "my MA"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

 где введен новый параметр:

indicator_window - указывает в каком окне будет строиться данный индикатор  

gpwr:

Как я понимаю, мт5 позволяет рисовать индикатор только на одном ис двух окон: indicator_separate_window или indicator_chart_window. Поправьте меня если я не прав. Но уж больно хочется рисовать на обоих одновременно. Например, мне хочется разукрашивать разным цветом бары в зависимости от показаний индикатора, который строился бы в отдельном окне.

 где введен новый параметр:

indicator_window - указывает в каком окне будет строиться данный индикатор  

Очень ценное предложение. Самому не раз нужно было строить индикатор в основном окне и подокне одновременно. Проблема конечно решается созданием двух совместно работающих индикаторов, но это неудобно.
 
gpwr:

indicator_window - указывает в каком окне будет строиться данный индикатор  

ура я не один. присоединяюсь к просбе которой уже более двух лет https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261
Prival:
ура я не один. присоединяюсь к просбе которой уже более двух лет https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261

Поддерживаю, если в четвёрке можно было отрисовывать буфера объектами и тем самым снимать проблему одновременного отображения и в сепарате и в чарте то в пятёрке индикаторы объекты не рисуют поэтому пожелание обьективно назрело.

ЗЫ у меня вообще иногда возникает желание чтоб один индик создавал сразу несколько сепаратов,

чтоб не приходилось масштабировать данные и вгонять их в одину размерность.

 
Urain:
Поддерживаю, если в четвёрке можно было отрисовывать буфера объектами и тем самым снимать проблему одновременного отображения и в сепарате и в чарте то в пятёрке индикаторы объекты не рисуют поэтому пожелание обьективно назрело.
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.
 

joo:
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.

 Да с самого начала рисовали,  причем и в отдельном окне. 

 
Alexander:

MetaTrader 5 Client Terminal build 294

  1. Terminal: Переписан механизм магнетизма объектов - теперь привязка времени точек всегда происходит с точностью до минут, что сохраняет построения при переключениях в мелкие периоды.

Молодцы! Зачёт! Спасибо! Жить стало существенно легче!
 

В настоящем время, при закраске свечей в мт5 (да и в мт4) нельзя различить open от close так как тело свечи всегда темноё как показано здесь

Нельзя ли сделать так чтобы разукраска свечей не изменяла тип свечи (open>close или close>open)?

 
Посмотрите индикатор ColorCandlesDaily
