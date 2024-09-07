Пожелания для МТ5 - страница 36

Хорошо бы в тестере стратегий сделать макросы чтоб управлять нажатием кнопок программно это увеличило б гибкость тестера.
 
Сделайте пожалуйста горячую кнопку для компиляции всех открытых файлов!
Постоянно приходится переключаться если классы в отдельных файлах.
mrProF:
Сделайте пожалуйста горячую кнопку для компиляции всех открытых файлов!
Постоянно приходится переключаться если классы в отдельных файлах.

+1

 
mrProF:
Сделайте пожалуйста горячую кнопку для компиляции всех открытых файлов!
Постоянно приходится переключаться если классы в отдельных файлах.

+100

как и команду "Compile All" в контекстном меню у каталога в окне "Навигатор" в редакторе.

 
gumgum:

Уже давно писал, что реальное время пятницы не совпадает.

вот решил еже раз написать. 

 

 

Видимо у MQ  в пятницу торги идут до 24:00, на альпари например корректно эта инфа отображается


 
mrProF:
Постоянно приходится переключаться если классы в отдельных файлах.
У меня классы в разных файлах, но компилируются все сразу. Для этого надо запустить компилюцию в главном файле - у Вас же есть такой.
 
sergey1294:

Видимо у MQ  в пятницу торги идут до 24:00, на альпари например корректно эта инфа отображается


до ~23:00
 
DC2008:
У меня классы в разных файлах, но компилируются все сразу. Для этого надо запустить компилюцию в главном файле - у Вас же есть такой.

Я в курсе.

Ситуация:

Главный файл эксперта ~30 строчек редактируем 1-3 раза в неделю в который включены 2 файла с классами редактируем каждые 3 минуты. Но чтобы скомпилировать весь эксперт нужно переключаться на главный файл, компилировать, затем переключаться обратно в файл с классом.

А вот если бы была кнопка все скомпилировать, редактируешь файл класса, тут же ткнул одну кнопку и готово, не надо ни куда переключаться.

[Удален]  

При работе нужно периодически сохранять все открытые файлы и когда-то и перекомпилировать их. Это как транзакция, перенес скажем код из одного модуля в другой, поправил, зафиксировал транзакцию.

Причем тут обязательно нужна горячая клавиша, сейчас есть кнопка записать  все файлы, но пользоваться ею не совсем удобно.

Предлагаю повесить на Shift+F11 запись всех открытых файлов, а на Shift+F12 перекомпиляцию (естественно с записью) всех открытых mql5. Они далеко и случайно их не будут нажимать, а по стандартам раскладок они подходят для этих функций.

 
Не знаю, было ли такое пожелание или нет,но....  в терминале есть полезная вещь, такая как экономический календарь, было бы великолепно,если бы появился MQL-интерфейс к нему, т.е. возможность отслеживать время выхода новостей, важность, валюту и т.д.
