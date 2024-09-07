Пожелания для МТ5 - страница 36
Постоянно приходится переключаться если классы в отдельных файлах.
Сделайте пожалуйста горячую кнопку для компиляции всех открытых файлов!
+1
Сделайте пожалуйста горячую кнопку для компиляции всех открытых файлов!
+100
как и команду "Compile All" в контекстном меню у каталога в окне "Навигатор" в редакторе.
Уже давно писал, что реальное время пятницы не совпадает.
вот решил еже раз написать.
Видимо у MQ в пятницу торги идут до 24:00, на альпари например корректно эта инфа отображается
У меня классы в разных файлах, но компилируются все сразу. Для этого надо запустить компилюцию в главном файле - у Вас же есть такой.
Я в курсе.
Ситуация:
Главный файл эксперта ~30 строчек редактируем 1-3 раза в неделю в который включены 2 файла с классами редактируем каждые 3 минуты. Но чтобы скомпилировать весь эксперт нужно переключаться на главный файл, компилировать, затем переключаться обратно в файл с классом.
А вот если бы была кнопка все скомпилировать, редактируешь файл класса, тут же ткнул одну кнопку и готово, не надо ни куда переключаться.
При работе нужно периодически сохранять все открытые файлы и когда-то и перекомпилировать их. Это как транзакция, перенес скажем код из одного модуля в другой, поправил, зафиксировал транзакцию.
Причем тут обязательно нужна горячая клавиша, сейчас есть кнопка записать все файлы, но пользоваться ею не совсем удобно.
Предлагаю повесить на Shift+F11 запись всех открытых файлов, а на Shift+F12 перекомпиляцию (естественно с записью) всех открытых mql5. Они далеко и случайно их не будут нажимать, а по стандартам раскладок они подходят для этих функций.