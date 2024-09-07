Пожелания для МТ5 - страница 31
Прошу рассмотреть
предложение добавить в MQL5 функционал позволяющий менять из индикатора или эксперта или из скрипта
Макс кол баров в окне...
бывает полезно сделать контролируемое из программы ограничение
PS
Еще если можно - сделайте плиз так чтобы результаты оптимизации и график оптимизации удалялись, в том случае если тестирование идет в обычном режиме.
Или это такой хитрый ход, чтобы можно было в любой момент подсмотреть?
Я бы возразил против такого предложения. После оптимизации мне для анализирования результатов требуется проверить по отдельности множество проходов в обычном режиме (достигается кликаньем на соответствующем проходе). Если результаты оптимизации исчезнут после первого же тестирования в обычном режиме, то будет потеряна ценная возможность работы с результатами.
Ну яж не настаиваю, о чем и говорит строка - > Или это такой хитрый ход, чтобы можно было в любой момент подсмотреть?
1)Необходимо добавить нормальные события, а не то что у вас реализовано.
первое что в голову пришло
OnBar,OnBarClose,OnQuote,OnDomChanged...
OnPositionOpened,OnPositionClosed...
OnConnected,Ondisconnected..
изменения статусов заявок и тп
2) переделать документацию в человечский вид, примерно как здесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.aspx
3) "даешь API в массы" -)
ps Создается такое впечатление что разработчики или делают софт для новичков или сами же ими явлюятся
Существует такая вещица как ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ события. Реализовать самостоятельно можно их любое число.
Я к примеру, давно уже отлавливаю OnConnected и OnDisconnected через таймер. Если Вам так хочется, создайте также OnBar и OnBarClose или любые другие события.
После чего спокойно отлавливайте их в OnChartEvent при помощи вот такого блока (все это в справке есть, зачем колесо изобретать?)
А на уровне классов вообще любое (ну почти любое) событие можно соорудить и обработать...
Интересно посмотреть как вы это реализуете (OnConnected?)
Интересно посмотреть как вы это реализуете (OnConnected?)
Да пожалуйста :)
Приведу пример обработки этих событий в советнике при помощи класса CMqlManagerConnect (модуль прикреплен к посту).
1. Копируем модуль в каталог \MQL5\Include\ (желательно в подкаталог)
У меня это все лежит тут - \MQL5\Include\Units\Objects
2. В эксперт добавляем линк на этот файл, у меня так
3. Создаем переменную с типом CMqlManagerConnect.
4. В таймере пишем так
5 В OnChartEvent пишем так
Можно конечно не передавать события в OnChartEvent, а обрабатывать их прям в классе (прям в базовом или в наследниках). Но рекомендую даже при таком подходе оставить обращение к OnChartEvent, поскольку возможно понадобится и остальным чартам рассказать о случившемся... :)
Класс CMqlManagerConnect, сами писали? есть ли у вас решение о переборе серверов, при потери соединения с сервером?