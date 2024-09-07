Пожелания для МТ5 - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже несколько билдов имеем экономические новости, в последнем сделано отображение этих новостей на чарте в виде флажков.
Наверно забегаю вперёд, но если всё останется как есть то mql-интерфейс будет не удобный.
1 пока такого объекта как event не нашёл в справке, как получить список именно этих объектов?
2 я так понял что на каждом чарте в зависимости от символа отображаются свои(профильные новости), попробовал через вызов чарта но ChartWindowFind(chart_id,"XXXXXXX") работает только для индикаторов. Да и потом это по всем новостям нужно будет парсить кучу чартов.
Думаю будет удобней иметь доступ именно к таблице отображающейся во вкладке "Экономический календарь", особенно важно сохранить ячейки.PS Опять же как на чарте отключить флажки новостей если не нужно?
PS Опять же как на чарте отключить флажки новостей если не нужно?
Нажми правую кнопку на таблице экономического календаря. Там это есть. Правда можно включить/отключить все.
Закрыл МТ, открыл флажки на месте, не удобно всё время сносить их руками.
Нужна предустановка отображать или нет.
Закрыл МТ, открыл флажки на месте, не удобно всё время сносить их руками.
Нужна предустановка отображать или нет.
Закрыл МТ, открыл флажки на месте, не удобно всё время сносить их руками.
Нужна предустановка отображать или нет.
1 пока такого объекта как event не нашёл в справке, как получить список именно этих объектов?
Графических? OBJ_EVENT?
Меню календаря -> Show on charts -> Auto Update Off.
Хотелось бы иметь флаг состояния "рынок открыт/закрыт", по типу состояния соединения TERMINAL_CONNECTED.
Сейчас рынок закрыт но соединение есть, поэтому отфильтровать это ситуацию нечем.
Вот советник в таймере и забивает лог всяким мусором.
Кстати в МТ4 таже проблема, зацикленный скрипт никак не отфильтровать на эту команду.
Хотелось бы иметь флаг состояния "рынок открыт/закрыт", по типу состояния соединения TERMINAL_CONNECTED.
Сейчас рынок закрыт но соединение есть, поэтому отфильтровать это ситуацию нечем.
Вот советник в таймере и забивает лог всяким мусором.
Кстати в МТ4 таже проблема, зацикленный скрипт никак не отфильтровать на эту команду.
Я вот написал для отлавливания такой ситуации такой код, но в тестере он категорически отказывается работать, на демо счете отлично работает