Пожелания для МТ5 - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделайте пожалуйста контекстное меню терминала настраиваемым, а то щёлкаешь по окну графика правой кнопкой мыши и выскакивает такой длинный список пунктов меню, что пользоваться им попросту неудобно. Например, в нём есть пункты, которыми я ни когда пользоваться не буду - просто потому, что в МТ4 привык к тому, какая-то из нужных кнопок есть на панели инструментов. За года работы с МТ4 уже выработался стойкий рефлекс обращаться к кнопкам терминала там где оно нужно и к контекстному меню так же.
Вобщем, есть огромное желание укоротить список пунктов контекстного меню - это создаст хоть малый комфорт, а то в торгах и без того отрицательных эмоций хватает. Прибавлять к ним дискомфорт от неудобства пользования новым интерфейсом нет ни какой нужды. Ну а чтоб недовольных небыло я и хочу, чтоб каждый мог подстроить это меню под себя.
По интерфейсу программы мт5 для простых смертных ! (не программеров)
---------------------------------------------------------------------
Возможно для программеров мт5 действительно сильно улучшен...
Но для простых смертных торгующих ручками - стало намного хуже ! чем в мт4...
по улучшениям -
1.ЗАЧЕМ ТАКИЕ БОЛЬШЕ ЗНАЧКИ ? (открыл и ужаснулся )
все прекрасно видно - КАЖДЫЙ ПИКСЕЛЬ ГРАФИКА НА ВЕС ЗОЛОТА !!))
верните или сделайте меньше чем в мт4
лучше ! сделать 3 положения размеров значков -
с размером как сейчас назвать - крупные
с размером как в мт4 - средние
и уменьшенные - маленькие
1.1 кнопку автоторговля сделать в двух вариантах - как есть сейчас и в виде квадратика
(тоесть не такую широкую)
2.СДЕЛАТЬ НАСТРАИВАЕМОЙ как все остальные панели - стандартную панель инструментов !
(файл,вид,вставка и т.д...)- тоесть с возможностью выбирать какие надписи оставить а какие скрыть...
3.Сделать отдельную (пустую) пользовательскую панель - куда можно будет самостоятельно!
добавлять все что захочешь - причем из всех панелей имеющихся в терминале....
4.Сделать возможным перетаскивания любой панели в любое место !!! тоесть как на скрине -
панель тф допустим хочется поставить к стандартной (справа от нее )..а не как )))
как в макстоне к примеру
прошу о малом...(возможно такие пожелания уже были)...сделайте - будте так любезны -
ведь времени это много не займет...а удобства пользывателям ( если Вы к этому конечно
стремитесь) - добавит...
зы.просьба отнестись серезно - без подколок типа - моник побольше возьми ( на 22-х дюймовых мониках работаю )...
Все панели прицепляются к любому месту экрана и кастомизируются - можно скрывать любые пункты.
Попробуйте нажать правую кнопку на панели и выбрать "Настроить".
очень хотелось бы видеть реализацию мультимониторности в МТ5.. как во всех профессиональных торговых платформах. Чтоб графики можно было размещать на нескольких мониторах.
Все панели прицепляются к любому месту экрана и кастомизируются - можно скрывать любые пункты.
Попробуйте нажать правую кнопку на панели и выбрать "Настроить".
разумеется пробывал..и если посмотреть на мой скрин мт5 - то видно что левая панель уже настроена мной под себя (убрано-скрыто не нужное)...
а как быть с перемещением любой из 3 панелей в область справа от стандартной(там где написано файл,вид и т.д...)...перемещаю не перемещается....+ ее настроить(убрать лишнее на свой взгляд) не получается ? и размером значков ? или я просто не увидел где эти настройки ? вроде все просмотрел...
ответте пожалуйста по пунтам из первого поста... и вообще - возможны изменения в интерфейсе ? или я зря пишу ?...
стоит мт5 билд 291
разумеется пробывал..и если посмотреть на мой скрин мт5 - то видно что левая панель уже настроена мной под себя (убрано-скрыто не нужное)...
а как быть с перемещением любой из 3 панелей в область справа от стандартной(там где написано файл,вид и т.д...)...перемещаю не перемещается....+ ее настроить(убрать лишнее на свой взгляд) не получается ? и размером значков ? или я просто не увидел где эти настройки ? вроде все просмотрел...
ответте пожалуйста по пунтам из первого поста... и вообще - возможны изменения в интерфейсе ? или я зря пишу ?...
стоит мт5 билд 291
Про размеры значков уже вопрос подымался. Значки останутся такими как есть (по крайней мере без особой необходимости их менять не будут)...
В окне открытия.закрытия ордера сделайте галочку, которая позволяет сохранить введённый пользователем размер проскальзывания - в МТ4 она есть и это удобно, а то котировки предоставляете пятизнаковые и по-умолчанию проскальзывание всегда 8 пунктов. Неудобно каждый раз водить проскальзывание вручную, тем более, что 8 пунктов для пятизнака - это залог получения постоянных реквотов.
В Метаэдиторе введите пожалуйста боковую нумерацию строк, возможность сворачивать блоки кода, подсветку парных скобок и подсветку текушей строки, как это реализовано в Notepad++ (см. приложенные скриншоты)
В Метаэдиторе введите пожалуйста боковую нумерацию строк, возможность сворачивать блоки кода, подсветку парных скобок и подсветку текушей строки, как это реализовано в Notepad++ (см. приложенные скриншоты)