Тема уже подымалась. На сколько помню разработчики пока отказались делать подобные вещи (сославшись на то что если кому надо это с легкостью смогут использовать стороннее IDE).

А воз и ныне там...

На каком языке написан метаэдитор?  Да скорее всего С++. Трудно добавить нумерацию строк, подсветку парности скобок и т.д? Для этого нужно просто подключить программному модулю уже готовую библиотеку, которую подключают разработчики всяких текстовых редакторов - годами уже подключают...

Вот я и говорю, что у метаквотесов не "Всё для клиента", а "Всёдля себя и лишь некоторое для клиента" :( 

 

Пожелание к графическому  интерфейсу.

При расположении сразу нескольких графиков, допустим вертикально

 

помеченные красной стрелкой, бордюры окон, занимают место, которое так необходимо, его и так мало. Можно ли их убрать, сделать мизерными.

было бы хорошо иметь вкладки ячеечного типа

сейчас да и в МТ4 вкладки имеют вот такой вид

а хотелось бы иметь возможность их настраивать, расположил в местах черных точек, нужные графики (индикаторы связанные с графиком), и обозвал вкладку допустим  JPY, быстро удобно и интуитивно понятно. Шаблоны ячеек могут быть разные от 1*1 допустим до 4*4. Проотип Опера с её экспрес вкладкой.

З.Ы. мне кажеться это будет хорошим решением, для домохозяек :-) , про существования профилей я знаю, но не удобные они какие то, недоделанные. 

 
Возможно повторюсь, но хотелось бы что в МТ5 была возможность (в настройках) что бы терминал сам выключал компьютер в определенную дату и время. Например в пятницу по окончанию торгов. Эта функция избавила бы от необходимости выключения компьютера в ручную. Пятницу вечер (ночь) можно провести в более приятной обстановке. (для работающих советников)
rensbit:
Это легко реализуется на уровне MQL5 + WinAPI через таймер. Вырубить сам эксперт или терминал если не ошибаюсь можно уже сейчас используя только MQL5...
 
drknn:

Вот я и говорю, что у метаквотесов не "Всё для клиента", а "Всёдля себя и лишь некоторое для клиента" :( 

Так как перед нами стоит очень много задач, то приходится ставить приоритеты.

Сейчас наши основные усилия направлены на основной терминал и тестер. Вот только сегодня выпустили 64 битную версию терминала.

Шаг за шагом доберемся и до апгрейда редактора.

 

Нельзя ли в журнале тестера сообщать время сделок во время прогона советника по истории. Я имею в виду не текущее время, которое уже там есть, а время сделок в прошлом. Например

2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: order performed buy 1.00 at ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: deal performed [#2 buy ...

2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: deal #2 buy 1.00 ...

2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: instant buy 1.00 ... 

 

И ещё одно замечание. Почему нумерация сделок всегда начинается с 2?

 
gpwr:

И ещё одно замечание. Почему нумерация сделок всегда начинается с 2?

Потому, что сделка 1 - это начисление депозита на счёт.
 
Иногда в МТ4 не могу получить данные с history centre. В МТ5 таких проблем нет. Поэтому беру  history  с МТ5, перевожу из unicode в текст и импортирую в МТ4. Было бы лучше, если бы в МТ5 была возможность записи в текстовом формате, или в МТ4 - импорт в unicode.
 
gpwr:

Обязательно сделаем.
 

MQL5 - классная вещь, у которой всё есть кроме одного: динамического резервирования памяти для много-мерных массивов. Я надеялся что, кроме классов и структур, разработчики добавят что-то типа этого

 int **mat = new int * [ROWS];
for (int i = 0; i < ROWS; i++) mat[i] = new int [COLS];

тогда отпала бы надобность кодировать серьёзные математические модели в c++ ДЛЛ библиотеках, которые в МТ4 почему-то часто отрубали терминал. Я не спец в програмированиии, но неужели структура MQL5 языка не позволяет добавить такие конструкции? Существующий метод ArrayResize позволяет динамическую аллокацию только по одному измерению массива. Можно конечно изощряться и кодировать все многомерные массивы через одномерные (arr[i][j] = arr[i*COLS+j]) как я это делал в MQL4, но это как-то некрасиво. Я понимаю дилемму разработчиков: непрограмисты жалуются что язык стал сложным, а полу-программисты типа меня жалуются что MQL5 не хватает ещё больще фичев чтобы приблизить его к c++.

