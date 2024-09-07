Пожелания для МТ5 - страница 33
Тема уже подымалась. На сколько помню разработчики пока отказались делать подобные вещи (сославшись на то что если кому надо это с легкостью смогут использовать стороннее IDE).
А воз и ныне там...
На каком языке написан метаэдитор? Да скорее всего С++. Трудно добавить нумерацию строк, подсветку парности скобок и т.д? Для этого нужно просто подключить программному модулю уже готовую библиотеку, которую подключают разработчики всяких текстовых редакторов - годами уже подключают...
Вот я и говорю, что у метаквотесов не "Всё для клиента", а "Всёдля себя и лишь некоторое для клиента" :(
Пожелание к графическому интерфейсу.
При расположении сразу нескольких графиков, допустим вертикально
помеченные красной стрелкой, бордюры окон, занимают место, которое так необходимо, его и так мало. Можно ли их убрать, сделать мизерными.
было бы хорошо иметь вкладки ячеечного типа
сейчас да и в МТ4 вкладки имеют вот такой вид
а хотелось бы иметь возможность их настраивать, расположил в местах черных точек, нужные графики (индикаторы связанные с графиком), и обозвал вкладку допустим JPY, быстро удобно и интуитивно понятно. Шаблоны ячеек могут быть разные от 1*1 допустим до 4*4. Проотип Опера с её экспрес вкладкой.
З.Ы. мне кажеться это будет хорошим решением, для домохозяек :-) , про существования профилей я знаю, но не удобные они какие то, недоделанные.
Возможно повторюсь, но хотелось бы что в МТ5 была возможность (в настройках) что бы терминал сам выключал компьютер в определенную дату и время. Например в пятницу по окончанию торгов. Эта функция избавила бы от необходимости выключения компьютера в ручную. Пятницу вечер (ночь) можно провести в более приятной обстановке. (для работающих советников)
Так как перед нами стоит очень много задач, то приходится ставить приоритеты.
Сейчас наши основные усилия направлены на основной терминал и тестер. Вот только сегодня выпустили 64 битную версию терминала.
Шаг за шагом доберемся и до апгрейда редактора.
И ещё одно замечание. Почему нумерация сделок всегда начинается с 2?
И ещё одно замечание. Почему нумерация сделок всегда начинается с 2?
MQL5 - классная вещь, у которой всё есть кроме одного: динамического резервирования памяти для много-мерных массивов. Я надеялся что, кроме классов и структур, разработчики добавят что-то типа этого
int **mat = new int * [ROWS];
for (int i = 0; i < ROWS; i++) mat[i] = new int [COLS];
тогда отпала бы надобность кодировать серьёзные математические модели в c++ ДЛЛ библиотеках, которые в МТ4 почему-то часто отрубали терминал. Я не спец в програмированиии, но неужели структура MQL5 языка не позволяет добавить такие конструкции? Существующий метод ArrayResize позволяет динамическую аллокацию только по одному измерению массива. Можно конечно изощряться и кодировать все многомерные массивы через одномерные (arr[i][j] = arr[i*COLS+j]) как я это делал в MQL4, но это как-то некрасиво. Я понимаю дилемму разработчиков: непрограмисты жалуются что язык стал сложным, а полу-программисты типа меня жалуются что MQL5 не хватает ещё больще фичев чтобы приблизить его к c++.