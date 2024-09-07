Пожелания для МТ5 - страница 35

Rosh:
Посмотрите индикатор ColorCandlesDaily

 

Посмотрел, но не понял что я должен там найти. Этот индикатор тоже рисует свечи с тёмным (сплошным, залитым, как ещё можно сказать) цветом предполагая что у всех свечей Close<Open. Моё предложение было не по добавке разукраски свечей (что я уже умею делать), а по сохранению типа тела свечи во время такой разукраски. Или в указанном Вами индикаторе содержится такая информация и я её не вижу? Что вполне возможно т.к. моя женя всегда ругается что у меня "глаза мужика", т.е. "гляжу в книгу и вижу фигу".

 
Пожалуйста, сделайте у магнитных точек графических объектов радиус захвата побольше, как в MT4, а то тыкать приходится не по разу, чтобы зацепить. Может, у MT5 дело не в уменьшенном радиусе, а в чём-то другом - в ином алгоритме, например? В общем... спасибо.
 

Я не знаю писали об этом или нет, если писали, то напомню). В каждой серьезной платформе есть альтернатива построению графиков по времени: Ренко, Point&Figure, RangeBars, VolumeBars, DeltaBars

Не понимаю зачем создавать такое обилие ТФ по времени с нестандартными периодами, но не сделать бары не приявязанные ко времени. Можно ли ожидать и когда подобные методы постороения баров? 

 

 


 
Ichor:

 Можно ли ожидать и когда подобные методы постороения баров? 

К сожалению, нет.
 

Не знаю писалось ли уже.... но сделайте пожалуйста предупреждение компилятора(как в четверке) в таких случаях:

if(/*condition*/);
   return;
А то очень долго искал баг у себя в коде и даже не думал что косяк сдесь, так как привык к четверке
Интерфейс тестера стратегий крайне неудобный. Приходится постоянно прыгать по вкладкам.

Для повышения удобства работы с тестером предлагаю, уже говорил об этом, кнопки управления "Старт/Отмена" вынести в область окна, которая видна независимо от того, какая вкладка активна в данный момент. Таким образом можно будет запустить/остановить тестирование в любой момент без необходимости перебирать вкладки.

Кроме того, окно с логами тоже имеет смысл показывать отдельно постоянно, что бы иметь возможность непрерывного контроля, опять же, не прыгая по вкладкам тестера.

Я не такой уж крутой программист, но имею представление о создании интефейса win програм,  поэтому знаю, что здалать перекомпоновку элементов управления интерфейса тестера дело пары часов или даже минут, ведь не требуется изменять функционал.


Разработчики, пожалуйста, обратите внимание на моё предложение.

Спасибо.

Разработчикам, на счет пожеланий.

Обратите плиз внимание на мою заявку 23172.

Хоть с точки зрения ПРАЗДНИЧНЫХ дней подумайте что и как можно сделать...

 
Interesting:

Разработчикам, на счет пожеланий.

Обратите плиз внимание на мою заявку 23172.

Хоть с точки зрения ПРАЗДНИЧНЫХ дней подумайте что и как можно сделать...


Да, узнать, что рынок закрыт, можно только не иначе, как послав торговый запрос или анализируя отсутствие котировок через таймер. По крайней мере, я не нашёл.
Valmars:
Да, узнать, что рынок закрыт, можно только не иначе, как послав торговый запрос или анализируя отсутствие котировок через таймер. По крайней мере, я не нашёл.

 Я вот решил эту проблему так, но в тестере эта функция на прочь отказывается работать. На Демо все в норме. Может кто по лучше решение предложит?

bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)
     {
      //Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2);
      return(true);
     }
   //Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено");
   return(false);
  }
 

Уже давно писал, что реальное время пятницы не совпадает.

вот решил еже раз написать. 

 

 

