//--- example for CArrayInt::CompareArray(const int &[])

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

int src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- compare with another array

int result=array.CompareArray(src);

//--- delete array

delete array;

}