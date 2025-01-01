- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Load
Загружает данные массива из файла.
|
virtual bool Load(
Параметры
file_handle
[in] Хэндл ранее открытого, при помощи функции FileOpen(...), бинарного файла.
Возвращаемое значение
true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.
Пример:
|
//--- example for CArrayInt::Load(int)