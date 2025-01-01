UnionWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 조합을 생성. 지정된 컬렉션(배열)에서 누락된 요소를 현재 컬렉션(배열)에 추가.

ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 컬렉션으로 작업하기 위한 버전.

void UnionWith(

ICollection<T>* collection

);

배열 작업을 위한 버전.

void UnionWith(

T& array[]

);

매개변수

*collection

[in] 현재 세트가 통합될 컬렉션.

&collection[]

[in] 현재 세트가 통합될 배열.

참고

결과가 현재 컬렉션(배열)에 기록됩니다.