- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
UnionWith
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 조합을 생성. 지정된 컬렉션(배열)에서 누락된 요소를 현재 컬렉션(배열)에 추가.
ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 컬렉션으로 작업하기 위한 버전.
|
void UnionWith(
배열 작업을 위한 버전.
|
void UnionWith(
매개변수
*collection
[in] 현재 세트가 통합될 컬렉션.
&collection[]
[in] 현재 세트가 통합될 배열.
참고
결과가 현재 컬렉션(배열)에 기록됩니다.