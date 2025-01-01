ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayDoubleInsertArray 

InsertArray

Вставляет в массив элементы из другого массива с указанногй позиции.

bool  InsertArray(
   CArrayDouble*  src,     // указатель на источник
   int            pos      // позиция
   )

Параметры

src

[in]  Указатель на экземпляр класса CArrayDouble-источник элементов для вставки.

pos

[in]  Позиция в массиве для вставки

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности вставить элементы.

Пример:

//--- example for CArrayDouble::InsertArray(const CArrayDouble*,int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayDouble *src=new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- insert another array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Array inserting error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete source array
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }