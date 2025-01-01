//--- example for CArrayDouble::InsertArray(const CArrayDouble*,int)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- create source array

CArrayDouble *src=new CArrayDouble;

if(src==NULL)

{

printf("Object create error");

delete array;

return;

}

//--- add source arrays elements

//--- . . .

//--- insert another array

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("Array inserting error");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- delete source array

delete src;

//--- use array

//--- . . .

//--- delete array

delete array;

}