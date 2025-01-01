ДокументацияРазделы
Добавляет в конец массива элементы из другого массива.

bool  AddArray(
   const CArrayDouble*  src      // указатель на источник
   )

Параметры

src

[in]  Указатель на экземпляр класса CArrayDouble-источник элементов для добавления.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности добавить элементы.

Пример:

//--- example for CArrayDouble::AddArray(const CArrayDouble*)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayDouble *src=new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- add another array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Array addition error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete source array
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }