- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AssignArray
Копирует в массив элементы из другого массива.
bool AssignArray(
Параметры
src
[in] Указатель на экземпляр класса CArrayDouble-источник элементов для копирования.
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если нет возможности скопировать элементы.
Пример:
//--- example for CArrayDouble::AssignArray(const CArrayDouble*)