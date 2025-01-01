ДокументацияРазделы
ShortMonthName

Возвращает краткое наименование месяца.

string  ShortMonthName()  const

Возвращает краткое наименование месяца по номеру.

string  ShortMonthName(
   const int      num         // номер месяца
   )  const

Параметры

num

[in]  Номер месяца (1-12).

Возвращаемое значение

Краткое наименование месяца.