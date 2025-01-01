Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDateTimeShortMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortMonthName Возвращает краткое наименование месяца. string ShortMonthName() const Возвращает краткое наименование месяца по номеру. string ShortMonthName( const int num // номер месяца ) const Параметры num [in] Номер месяца (1-12). Возвращаемое значение Краткое наименование месяца. MonthName DayName