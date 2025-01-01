Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDateTimeDayName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc DayName Возвращает полное наименование дня недели. string DayName() const Возвращает полное наименование дня недели по номеру. string DayName( const int num // номер дня недели ) const Параметры num [in] Номер дня недели (0-6). Возвращаемое значение Полное наименование дня недели. ShortMonthName ShortDayName