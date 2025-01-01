ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDateTimeDayName 

DayName

Возвращает полное наименование дня недели.

string  DayName()  const

Возвращает полное наименование дня недели по номеру.

string  DayName(
   const int      num         // номер дня недели
   )  const

Параметры

num

[in]  Номер дня недели (0-6).

Возвращаемое значение

Полное наименование дня недели.