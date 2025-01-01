ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Панели и диалоги / CDateTime / Time 

Time (Метод Set datetime)

Устанавливает время с использованием типа datetime.

void  Time(
   const datetime      value         // время
   )

Параметры

value

[in]  Значение типа datetime.

Возвращаемое значение

Нет.

Time (Метод Set MqlDateTime)

Устанавливает время с использованием типа MqlDateTime.

void  Time(
   const MqlDateTime   &value        // время
   )

Параметры

value

[in]  Значение типа MqlDateTime.

Возвращаемое значение

Нет.

