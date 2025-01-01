Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDateTimeMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc MonthName Возвращает наименование месяца. string MonthName() const Возвращает наименование месяца по номеру. string MonthName( const int num // номер месяца ) const Параметры num [in] Номер месяца (1-12). Возвращаемое значение Полное наименование месяца. CDateTime ShortMonthName