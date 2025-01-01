ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDateTimeMonthName 

MonthName

Возвращает наименование месяца.

string  MonthName()  const

Возвращает наименование месяца по номеру.

string  MonthName(
   const int      num         // номер месяца
   )  const

Параметры

num

[in]  Номер месяца (1-12).

Возвращаемое значение

Полное наименование месяца.