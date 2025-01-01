ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDateTimeShortDayName 

ShortDayName

Возвращает краткое наименование дня недели.

string  ShortDayName()  const

Возвращает краткое наименование дня недели по номеру.

string  ShortDayName(
   const int      num         // номер дня недели
   )  const

Параметры

num

[in]  Номер дня недели (0-6).

Возвращаемое значение

Краткое наименование дня недели.