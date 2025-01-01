Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCDateTimeShortDayName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortDayName Возвращает краткое наименование дня недели. string ShortDayName() const Возвращает краткое наименование дня недели по номеру. string ShortDayName( const int num // номер дня недели ) const Параметры num [in] Номер дня недели (0-6). Возвращаемое значение Краткое наименование дня недели. DayName DaysInMonth