Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента действительной симметричной или комплексной эрмитовой матрицы. LAPACK-функции LANSY, LANHE.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::MatrixNormSy(
   ENUM_BLAS_NORMX norm,          // норма матрицы
   double&         norm_value     // значение нормы матрицы
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrixf::MatrixNormSy(
   ENUM_BLAS_NORMX norm,          // норма матрицы
   float&          norm_value     // значение нормы матрицы
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::MatrixNormSy(
   ENUM_BLAS_NORMX norm,          // норма матрицы
   double&         norm_value     // значение нормы матрицы
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::MatrixNormSy(
   ENUM_BLAS_NORMX norm,          // норма матрицы
   float&          norm_value     // значение нормы матрицы
   );

Параметры

норма

[in]  Значение из перечисления ENUM_BLAS_NORMX, определяющее, какой значение должна вернуть функция.

norm_value

[out]  Вычисленное значение нормы матрицы.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

The input can be a symmetric (Hermitian), upper triangular or lower triangular matrix. Triangular matrices are assumed to be symmetric (Hermitian conjugated).

 

ENUM_BLAS_NORMX

Перечисление, определяющее вычисляемую норму.

Идентификатор

Описание

BLASNORMX_O

'O' — 1-норма

BLASNORMX_I

'I' — бесконечная норма

BLASNORMX_F

'F' — норма Фробениуса

BLASNORMX_M

'M' — максимальное абсолютное значение среди всех элементов матрицы max(abs(A(i,j)))

 