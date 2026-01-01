SymbolInfoCommissions

Возвращает правила начисления комиссии для указанного торгового инструмента.

int SymbolInfoCommissions(

string name,

MqlCommission& commissions[]

);

Параметры

name

[in] Имя символа. Если параметр равен NULL, используется текущий символ.

commissions

[out] Динамический массив структур MqlCommission, в который будут записаны правила начисления комиссии для указанного символа.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения функция возвращает количество элементов, записанных в массив commissions.

В случае ошибки возвращается -1. Для получения информации об ошибке можно использовать функцию GetLastError().

Примечание

Каждый элемент массива commissions описывает отдельное правило начисления комиссии. Общие условия применения комиссии задаются полями структуры MqlCommission, а конкретные значения и диапазоны комиссии — массивом уровней tiers.

Если для символа не заданы правила комиссии, функция возвращает 0.

Если в параметре name указано имя несуществующего или недоступного символа, функция возвращает -1.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявляем динамический массив для получения правил начисления комиссии

MqlCommission commissions[];



//--- получаем правила комиссии для текущего символа.

//--- если вместо NULL указать имя символа, функция вернет комиссии для этого символа.

int total=SymbolInfoCommissions(NULL,commissions);



//--- проверяем результат выполнения функции

if(total<0)

{

//--- в случае ошибки выводим код ошибки

PrintFormat("SymbolInfoCommissions failed. Error %d",GetLastError());

return;

}



//--- выводим количество полученных правил комиссии

PrintFormat("Commission rules: %d",total);



//--- перебираем все правила комиссии

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- выводим основные параметры правила комиссии:

//--- валюту, режим выбора диапазона и режим начисления

PrintFormat("Rule %d: currency=%s, range mode=%d, charge mode=%d",

i,

commissions[i].currency,

commissions[i].mode_range,

commissions[i].mode_charge);



//--- получаем количество уровней комиссии в текущем правиле

int tiers_total=ArraySize(commissions[i].tiers);



//--- перебираем уровни комиссии

for(int j=0;j<tiers_total;j++)

{

//--- выводим параметры уровня комиссии:

//--- способ расчета, значение, диапазон применения и валюту

PrintFormat(" Tier %d: mode=%d, value=%G, range=%G - %G, currency=%s",

j,

commissions[i].tiers[j].mode,

commissions[i].tiers[j].value,

commissions[i].tiers[j].range_from,

commissions[i].tiers[j].range_to,

commissions[i].tiers[j].currency);

}

}

}

Комиссии торгового инструмента

В этом разделе описаны перечисления и структуры, используемые для представления правил начисления комиссии по торговому инструменту.

Комиссия может задаваться в денежном выражении, пунктах, процентах, процентах от прибыли, а также рассчитываться по диапазонам объема, оборота, стоимости сделки или прибыли. Для одного правила комиссии может быть задано несколько уровней — MqlCommissionTier.

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE

Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE определяет способ расчета комиссии.

Идентификатор Описание SYMBOL_COMMISSION_DISABLED Комиссия отключена. SYMBOL_COMMISSION_MONEY_DEPOSIT Комиссия задается в валюте депозита торговой группы/счета. SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_BASE Комиссия задается в базовой валюте торгового инструмента. SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_PROFIT Комиссия задается в валюте прибыли торгового инструмента. SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_MARGIN Комиссия задается в валюте маржи торгового инструмента. SYMBOL_COMMISSION_PIPS Комиссия задается в пунктах. SYMBOL_COMMISSION_PERCENT Комиссия задается в процентах. SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SPECIFIED Комиссия задается в указанной валюте. Валюта указывается в соответствующем поле структуры комиссии или уровня комиссии. SYMBOL_COMMISSION_PERCENT_PROFIT Комиссия задается как процент от прибыли.

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE

Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE определяет, как значение комиссии применяется к торговой операции.

Идентификатор Описание SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_TRADE Комиссия начисляется за сделку. SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_VOLUME Комиссия рассчитывается пропорционально объему сделки. SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_TURNOVER Комиссия рассчитывается по обороту.

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE

Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE определяет показатель, по которому выбирается диапазон комиссии.

Идентификатор Описание SYMBOL_COMMISSION_RANGE_VOLUME Диапазон определяется по объему сделки. SYMBOL_COMMISSION_RANGE_TURNOVER_MONEY Диапазон определяется по денежному обороту. SYMBOL_COMMISSION_RANGE_TURNOVER_VOLUME Диапазон определяется по объемному обороту. SYMBOL_COMMISSION_RANGE_VALUE Диапазон определяется по стоимости сделки. SYMBOL_COMMISSION_RANGE_PROFIT Диапазон определяется по прибыли.

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE

Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE определяет момент начисления комиссии.

Идентификатор Описание SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_DAILY Комиссия начисляется в конце дня. SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MONTHLY Комиссия начисляется в конце месяца. SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_INSTANT Комиссия начисляется сразу при выполнении сделки.

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE

Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE определяет, на каком этапе торговой операции начисляется комиссия.

Идентификатор Описание SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_INOUT Комиссия начисляется при входе в позицию и при выходе из позиции. SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_IN Комиссия начисляется при входе в позицию. SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_OUT Комиссия начисляется при выходе из позиции.

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE

Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE определяет направление сделок, к которым применяется комиссия.

Идентификатор Описание SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_BOTH Комиссия применяется к сделкам покупки и продажи. SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_BUY Комиссия применяется только к сделкам покупки. SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_SELL Комиссия применяется только к сделкам продажи.

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE

Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE определяет, применяется ли комиссия в зависимости от финансового результата сделки.

Идентификатор Описание SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_ALL Комиссия применяется ко всем сделкам. SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_PROFIT Комиссия применяется только к прибыльным сделкам. SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_LOSS Комиссия применяется только к убыточным сделкам.

MqlCommissionTier

Структура MqlCommissionTier описывает один уровень комиссии.

struct MqlCommissionTier

{

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE mode;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE volume_type;

double value;

double min_value;

double max_value;

double range_from;

double range_to;

string currency;

};

Описание полей

Поле Тип Описание mode ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE Способ расчета комиссии для данного уровня. volume_type ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE Способ применения значения комиссии: за сделку, по объему или по обороту. value double Значение комиссии. Интерпретация значения зависит от поля mode: денежная сумма, количество пунктов, процент или процент от прибыли. min_value double Минимальное значение комиссии для данного уровня. max_value double Максимальное значение комиссии для данного уровня. range_from double Нижняя граница диапазона, для которого применяется данный уровень комиссии. range_to double Верхняя граница диапазона, для которого применяется данный уровень комиссии. currency string Валюта комиссии. Используется для режимов, в которых комиссия задается в явно указанной валюте, например SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SPECIFIED.

Примечание

Диапазон уровня комиссии определяется полями range_from и range_to. Показатель, по которому выбирается диапазон, задается в поле mode_range структуры MqlCommission.

Если комиссия отключена с помощью SYMBOL_COMMISSION_DISABLED, остальные параметры уровня не используются для начисления комиссии.

MqlCommission

Структура MqlCommission описывает правило начисления комиссии по торговому инструменту.

struct MqlCommission

{

string currency;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE mode_range;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE mode_charge;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE mode_entry;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE mode_direction;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE mode_profit;

MqlCommissionTier tiers[];

};

Описание полей

Поле Тип Описание currency string Валюта, заданная для правила комиссии. Используется при расчете комиссии в режимах, где требуется явно указанная валюта. mode_range ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE Показатель, по которому выбирается диапазон комиссии: объем, денежный оборот, объемный оборот, стоимость сделки или прибыль. mode_charge ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE Момент начисления комиссии: в конце дня, в конце месяца или сразу при выполнении сделки. mode_entry ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE Этап торговой операции, на котором начисляется комиссия: вход, выход или вход и выход. mode_direction ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE Направление сделок, к которым применяется комиссия: покупка, продажа или оба направления. mode_profit ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE Условие применения комиссии в зависимости от финансового результата сделки. tiers MqlCommissionTier[] Динамический массив уровней комиссии. Каждый элемент массива описывает отдельный диапазон и параметры расчета комиссии для этого диапазона.

Примечание

Структура MqlCommission задает общие условия применения комиссии, а массив tiers содержит уровни комиссии с конкретными значениями и диапазонами.

При расчете комиссии сначала проверяются общие условия правила: направление сделки, этап входа или выхода, финансовый результат, момент начисления и причина начисления. Затем по значению mode_range выбирается подходящий уровень из массива tiers.

Если массив tiers пуст, уровни комиссии для данного правила не заданы.

Смотри также

SymbolsTotal, SymbolSelect, SymbolInfoMarginRate