- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoCommissions
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoCommissions
Возвращает правила начисления комиссии для указанного торгового инструмента.
|
int SymbolInfoCommissions(
Параметры
name
[in] Имя символа. Если параметр равен NULL, используется текущий символ.
commissions
[out] Динамический массив структур MqlCommission, в который будут записаны правила начисления комиссии для указанного символа.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения функция возвращает количество элементов, записанных в массив commissions.
В случае ошибки возвращается -1. Для получения информации об ошибке можно использовать функцию GetLastError().
Примечание
Каждый элемент массива commissions описывает отдельное правило начисления комиссии. Общие условия применения комиссии задаются полями структуры MqlCommission, а конкретные значения и диапазоны комиссии — массивом уровней tiers.
Если для символа не заданы правила комиссии, функция возвращает 0.
Если в параметре name указано имя несуществующего или недоступного символа, функция возвращает -1.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Комиссии торгового инструмента
В этом разделе описаны перечисления и структуры, используемые для представления правил начисления комиссии по торговому инструменту.
Комиссия может задаваться в денежном выражении, пунктах, процентах, процентах от прибыли, а также рассчитываться по диапазонам объема, оборота, стоимости сделки или прибыли. Для одного правила комиссии может быть задано несколько уровней — MqlCommissionTier.
Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE определяет способ расчета комиссии.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_COMMISSION_DISABLED
|
Комиссия отключена.
|
SYMBOL_COMMISSION_MONEY_DEPOSIT
|
Комиссия задается в валюте депозита торговой группы/счета.
|
SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_BASE
|
Комиссия задается в базовой валюте торгового инструмента.
|
SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_PROFIT
|
Комиссия задается в валюте прибыли торгового инструмента.
|
SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_MARGIN
|
Комиссия задается в валюте маржи торгового инструмента.
|
SYMBOL_COMMISSION_PIPS
|
Комиссия задается в пунктах.
|
SYMBOL_COMMISSION_PERCENT
|
Комиссия задается в процентах.
|
SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SPECIFIED
|
Комиссия задается в указанной валюте. Валюта указывается в соответствующем поле структуры комиссии или уровня комиссии.
|
SYMBOL_COMMISSION_PERCENT_PROFIT
|
Комиссия задается как процент от прибыли.
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE
Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE определяет, как значение комиссии применяется к торговой операции.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_TRADE
|
Комиссия начисляется за сделку.
|
SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_VOLUME
|
Комиссия рассчитывается пропорционально объему сделки.
|
SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_TURNOVER
|
Комиссия рассчитывается по обороту.
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE
Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE определяет показатель, по которому выбирается диапазон комиссии.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_COMMISSION_RANGE_VOLUME
|
Диапазон определяется по объему сделки.
|
SYMBOL_COMMISSION_RANGE_TURNOVER_MONEY
|
Диапазон определяется по денежному обороту.
|
SYMBOL_COMMISSION_RANGE_TURNOVER_VOLUME
|
Диапазон определяется по объемному обороту.
|
SYMBOL_COMMISSION_RANGE_VALUE
|
Диапазон определяется по стоимости сделки.
|
SYMBOL_COMMISSION_RANGE_PROFIT
|
Диапазон определяется по прибыли.
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE
Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE определяет момент начисления комиссии.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_DAILY
|
Комиссия начисляется в конце дня.
|
SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MONTHLY
|
Комиссия начисляется в конце месяца.
|
SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_INSTANT
|
Комиссия начисляется сразу при выполнении сделки.
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE
Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE определяет, на каком этапе торговой операции начисляется комиссия.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_INOUT
|
Комиссия начисляется при входе в позицию и при выходе из позиции.
|
SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_IN
|
Комиссия начисляется при входе в позицию.
|
SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_OUT
|
Комиссия начисляется при выходе из позиции.
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE
Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE определяет направление сделок, к которым применяется комиссия.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_BOTH
|
Комиссия применяется к сделкам покупки и продажи.
|
SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_BUY
|
Комиссия применяется только к сделкам покупки.
|
SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_SELL
|
Комиссия применяется только к сделкам продажи.
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE
Перечисление ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE определяет, применяется ли комиссия в зависимости от финансового результата сделки.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_ALL
|
Комиссия применяется ко всем сделкам.
|
SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_PROFIT
|
Комиссия применяется только к прибыльным сделкам.
|
SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_LOSS
|
Комиссия применяется только к убыточным сделкам.
Структура MqlCommissionTier описывает один уровень комиссии.
|
struct MqlCommissionTier
Описание полей
|
Поле
|
Тип
|
Описание
|
mode
|
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE
|
Способ расчета комиссии для данного уровня.
|
volume_type
|
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE
|
Способ применения значения комиссии: за сделку, по объему или по обороту.
|
value
|
double
|
Значение комиссии. Интерпретация значения зависит от поля mode: денежная сумма, количество пунктов, процент или процент от прибыли.
|
min_value
|
double
|
Минимальное значение комиссии для данного уровня.
|
max_value
|
double
|
Максимальное значение комиссии для данного уровня.
|
range_from
|
double
|
Нижняя граница диапазона, для которого применяется данный уровень комиссии.
|
range_to
|
double
|
Верхняя граница диапазона, для которого применяется данный уровень комиссии.
|
currency
|
string
|
Валюта комиссии. Используется для режимов, в которых комиссия задается в явно указанной валюте, например SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SPECIFIED.
Примечание
Диапазон уровня комиссии определяется полями range_from и range_to. Показатель, по которому выбирается диапазон, задается в поле mode_range структуры MqlCommission.
Если комиссия отключена с помощью SYMBOL_COMMISSION_DISABLED, остальные параметры уровня не используются для начисления комиссии.
Структура MqlCommission описывает правило начисления комиссии по торговому инструменту.
|
struct MqlCommission
Описание полей
|
Поле
|
Тип
|
Описание
|
currency
|
string
|
Валюта, заданная для правила комиссии. Используется при расчете комиссии в режимах, где требуется явно указанная валюта.
|
mode_range
|
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE
|
Показатель, по которому выбирается диапазон комиссии: объем, денежный оборот, объемный оборот, стоимость сделки или прибыль.
|
mode_charge
|
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE
|
Момент начисления комиссии: в конце дня, в конце месяца или сразу при выполнении сделки.
|
mode_entry
|
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE
|
Этап торговой операции, на котором начисляется комиссия: вход, выход или вход и выход.
|
mode_direction
|
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE
|
Направление сделок, к которым применяется комиссия: покупка, продажа или оба направления.
|
mode_profit
|
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE
|
Условие применения комиссии в зависимости от финансового результата сделки.
|
tiers
|
MqlCommissionTier[]
|
Динамический массив уровней комиссии. Каждый элемент массива описывает отдельный диапазон и параметры расчета комиссии для этого диапазона.
Примечание
Структура MqlCommission задает общие условия применения комиссии, а массив tiers содержит уровни комиссии с конкретными значениями и диапазонами.
При расчете комиссии сначала проверяются общие условия правила: направление сделки, этап входа или выхода, финансовый результат, момент начисления и причина начисления. Затем по значению mode_range выбирается подходящий уровень из массива tiers.
Если массив tiers пуст, уровни комиссии для данного правила не заданы.
Смотри также
SymbolsTotal, SymbolSelect, SymbolInfoMarginRate