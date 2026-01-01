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SymbolInfoCommissions
返回指定金融工具的佣金收取规则。
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int SymbolInfoCommissions(
参数
name
[in] 交易品种名称。如果参数为 NULL，则使用当前交易品种。
commissions
[out] MqlCommission 结构的动态数组，用于写入指定交易品种的佣金收取规则。
返回值
成功时，函数返回写入 commissions 的元素数量。
发生错误时返回 -1。要获取错误信息，请使用 GetLastError()。
注意
commissions 数组的每个元素描述一条单独的佣金收取规则。佣金应用的一般条件由 MqlCommission 结构的字段设置，具体佣金值和范围在 tiers 数组中定义。
如果没有为该交易品种指定佣金规则，函数返回 0。
如果 name 指定了不存在或不可用交易品种的名称，函数返回 -1。
示例:
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//+------------------------------------------------------------------+
交易品种佣金
本节描述用于表示金融工具佣金收取规则的枚举和结构。
佣金可以指定为金额、点数、百分比、利润百分比，也可以按成交量、周转额、交易价值或利润范围计算。一条佣金规则可以包含多个层级 MqlCommissionTier。
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE 枚举定义佣金计算方法。
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标识符
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描述
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SYMBOL_COMMISSION_DISABLED
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佣金已禁用。
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SYMBOL_COMMISSION_MONEY_DEPOSIT
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佣金以交易组/账户的存款货币指定。
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SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_BASE
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佣金以金融工具的基础货币指定。
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SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_PROFIT
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佣金以金融工具的利润货币指定。
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SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_MARGIN
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佣金以金融工具的保证金币种指定。
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SYMBOL_COMMISSION_PIPS
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佣金以点数指定。
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SYMBOL_COMMISSION_PERCENT
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佣金以百分比指定。
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SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SPECIFIED
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佣金以指定货币表示。货币在佣金结构或佣金层级的相应字段中指定。
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SYMBOL_COMMISSION_PERCENT_PROFIT
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佣金以利润百分比指定。
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE 枚举定义佣金值如何应用于交易操作。
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标识符
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描述
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SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_TRADE
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佣金按交易收取。
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SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_VOLUME
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佣金按交易量比例计算。
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SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_TURNOVER
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佣金按周转额计算。
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE 枚举定义用于选择佣金范围的指标。
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标识符
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描述
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SYMBOL_COMMISSION_RANGE_VOLUME
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范围由交易量确定。
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SYMBOL_COMMISSION_RANGE_TURNOVER_MONEY
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范围由货币周转额确定。
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SYMBOL_COMMISSION_RANGE_TURNOVER_VOLUME
|
范围由成交量周转确定。
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SYMBOL_COMMISSION_RANGE_VALUE
|
范围由交易价值确定。
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SYMBOL_COMMISSION_RANGE_PROFIT
|
范围由利润确定。
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE 枚举定义佣金的收取时间。
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标识符
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描述
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SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_DAILY
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佣金在日终收取。
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SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MONTHLY
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佣金在月末收取。
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SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_INSTANT
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佣金在交易执行时立即收取。
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE 枚举定义在交易操作的哪个阶段收取佣金。
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标识符
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描述
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SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_INOUT
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建仓和平仓时均收取佣金。
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SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_IN
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建仓时收取佣金。
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SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_OUT
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平仓时收取佣金。
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE 枚举定义佣金适用的交易方向。
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标识符
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描述
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SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_BOTH
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佣金适用于买入和卖出交易。
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SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_BUY
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佣金仅适用于买入交易。
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SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_SELL
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佣金仅适用于卖出交易。
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE
ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE 枚举定义佣金是否根据交易的财务结果应用。
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标识符
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描述
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SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_ALL
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佣金适用于所有交易。
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SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_PROFIT
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佣金仅适用于盈利交易。
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SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_LOSS
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佣金仅适用于亏损交易。
MqlCommissionTier 结构描述一个佣金层级。
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struct MqlCommissionTier
字段说明
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字段
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类型
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描述
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mode
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ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE
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此层级的佣金计算方法。
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volume_type
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ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE
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应用佣金值的方法：按交易、按成交量或按周转额。
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value
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double
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佣金值。该值的解释取决于 mode 字段：金额、点数、百分比或利润百分比。
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min_value
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double
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此层级的最小佣金值。
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max_value
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double
|
此层级的最大佣金值。
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range_from
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double
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此佣金层级适用范围的下限。
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range_to
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double
|
此佣金层级适用范围的上限。
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currency
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string
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佣金币种。用于佣金以显式设置货币指定的模式，例如 SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SPECIFIED。
注意
佣金层级范围由 range_from 和 range_to 确定。用于选择范围的指标在 MqlCommission 结构的 mode_range 字段中指定。
如果使用 SYMBOL_COMMISSION_DISABLED 禁用佣金，则其他层级参数不会用于佣金收取。
MqlCommission 结构描述金融工具的佣金收取规则。
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struct MqlCommission
字段说明
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字段
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类型
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描述
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currency
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string
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为佣金规则指定的货币。用于需要显式设置货币的模式下计算佣金。
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mode_range
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ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE
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用于选择佣金范围的指标：成交量、货币周转额、成交量周转、交易价值或利润。
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mode_charge
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ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE
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佣金收取时间：日终、月末或交易执行时立即收取。
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mode_entry
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ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE
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收取佣金的交易操作阶段：入场、出场或入场和出场。
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mode_direction
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ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE
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佣金适用的交易方向：买入、卖出或两个方向。
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mode_profit
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ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE
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根据交易财务结果应用佣金的条件。
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tiers
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MqlCommissionTier[]
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佣金层级的动态数组。每个数组元素描述一个单独范围以及该范围的佣金计算参数。
注意
MqlCommission 结构设置佣金应用的一般条件，而 tiers 数组包含具有具体值和范围的佣金层级。
计算佣金时，首先检查规则的一般条件：交易方向、入场或出场阶段、财务结果、收取时间和收取原因。然后根据 mode_range 值从 tiers 数组中选择适当的层级。
如果 tiers 数组为空，则没有为该规则指定佣金层级。
另请参阅
SymbolsTotal, SymbolSelect, SymbolInfoMarginRate