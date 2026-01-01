SymbolInfoCommissions

返回指定金融工具的佣金收取规则。

int SymbolInfoCommissions(

string name,

MqlCommission& commissions[]

);

参数

name

[in] 交易品种名称。如果参数为 NULL，则使用当前交易品种。

commissions

[out] MqlCommission 结构的动态数组，用于写入指定交易品种的佣金收取规则。

返回值

成功时，函数返回写入 commissions 的元素数量。

发生错误时返回 -1。要获取错误信息，请使用 GetLastError()。

注意

commissions 数组的每个元素描述一条单独的佣金收取规则。佣金应用的一般条件由 MqlCommission 结构的字段设置，具体佣金值和范围在 tiers 数组中定义。

如果没有为该交易品种指定佣金规则，函数返回 0。

如果 name 指定了不存在或不可用交易品种的名称，函数返回 -1。

示例:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明动态数组以接收佣金收取规则

MqlCommission commissions[];



//--- 获取当前交易品种的佣金规则。

//--- 如果指定交易品种名称而不是 NULL，函数将返回该交易品种的佣金。

int total=SymbolInfoCommissions(NULL,commissions);



//--- 检查函数执行结果

if(total<0)

{

//--- 如果发生错误，输出错误代码

PrintFormat("SymbolInfoCommissions failed. Error %d",GetLastError());

return;

}



//--- 输出接收到的佣金规则数量

PrintFormat("Commission rules: %d",total);



//--- 遍历所有佣金规则

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- 输出佣金规则的主要参数:

//--- 货币、范围选择模式和收取模式

PrintFormat("Rule %d: currency=%s, range mode=%d, charge mode=%d",

i,

commissions[i].currency,

commissions[i].mode_range,

commissions[i].mode_charge);



//--- 获取当前规则中的佣金层级数量

int tiers_total=ArraySize(commissions[i].tiers);



//--- 遍历佣金层级

for(int j=0;j<tiers_total;j++)

{

//--- 输出佣金层级参数:

//--- 计算模式、值、适用范围和货币

PrintFormat(" Tier %d: mode=%d, value=%G, range=%G - %G, currency=%s",

j,

commissions[i].tiers[j].mode,

commissions[i].tiers[j].value,

commissions[i].tiers[j].range_from,

commissions[i].tiers[j].range_to,

commissions[i].tiers[j].currency);

}

}

}

交易品种佣金

本节描述用于表示金融工具佣金收取规则的枚举和结构。

佣金可以指定为金额、点数、百分比、利润百分比，也可以按成交量、周转额、交易价值或利润范围计算。一条佣金规则可以包含多个层级 MqlCommissionTier。

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE 枚举定义佣金计算方法。

标识符 描述 SYMBOL_COMMISSION_DISABLED 佣金已禁用。 SYMBOL_COMMISSION_MONEY_DEPOSIT 佣金以交易组/账户的存款货币指定。 SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_BASE 佣金以金融工具的基础货币指定。 SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_PROFIT 佣金以金融工具的利润货币指定。 SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SYMBOL_MARGIN 佣金以金融工具的保证金币种指定。 SYMBOL_COMMISSION_PIPS 佣金以点数指定。 SYMBOL_COMMISSION_PERCENT 佣金以百分比指定。 SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SPECIFIED 佣金以指定货币表示。货币在佣金结构或佣金层级的相应字段中指定。 SYMBOL_COMMISSION_PERCENT_PROFIT 佣金以利润百分比指定。

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE 枚举定义佣金值如何应用于交易操作。

标识符 描述 SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_TRADE 佣金按交易收取。 SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_VOLUME 佣金按交易量比例计算。 SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE_TURNOVER 佣金按周转额计算。

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE 枚举定义用于选择佣金范围的指标。

标识符 描述 SYMBOL_COMMISSION_RANGE_VOLUME 范围由交易量确定。 SYMBOL_COMMISSION_RANGE_TURNOVER_MONEY 范围由货币周转额确定。 SYMBOL_COMMISSION_RANGE_TURNOVER_VOLUME 范围由成交量周转确定。 SYMBOL_COMMISSION_RANGE_VALUE 范围由交易价值确定。 SYMBOL_COMMISSION_RANGE_PROFIT 范围由利润确定。

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE 枚举定义佣金的收取时间。

标识符 描述 SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_DAILY 佣金在日终收取。 SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MONTHLY 佣金在月末收取。 SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_INSTANT 佣金在交易执行时立即收取。

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE 枚举定义在交易操作的哪个阶段收取佣金。

标识符 描述 SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_INOUT 建仓和平仓时均收取佣金。 SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_IN 建仓时收取佣金。 SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_OUT 平仓时收取佣金。

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE 枚举定义佣金适用的交易方向。

标识符 描述 SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_BOTH 佣金适用于买入和卖出交易。 SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_BUY 佣金仅适用于买入交易。 SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_SELL 佣金仅适用于卖出交易。

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE 枚举定义佣金是否根据交易的财务结果应用。

标识符 描述 SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_ALL 佣金适用于所有交易。 SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_PROFIT 佣金仅适用于盈利交易。 SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_LOSS 佣金仅适用于亏损交易。

MqlCommissionTier

MqlCommissionTier 结构描述一个佣金层级。

struct MqlCommissionTier

{

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE mode;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE volume_type;

double value;

double min_value;

double max_value;

double range_from;

double range_to;

string currency;

};

字段说明

字段 类型 描述 mode ENUM_SYMBOL_COMMISSION_MODE 此层级的佣金计算方法。 volume_type ENUM_SYMBOL_COMMISSION_VOLUME_TYPE 应用佣金值的方法：按交易、按成交量或按周转额。 value double 佣金值。该值的解释取决于 mode 字段：金额、点数、百分比或利润百分比。 min_value double 此层级的最小佣金值。 max_value double 此层级的最大佣金值。 range_from double 此佣金层级适用范围的下限。 range_to double 此佣金层级适用范围的上限。 currency string 佣金币种。用于佣金以显式设置货币指定的模式，例如 SYMBOL_COMMISSION_MONEY_SPECIFIED。

注意

佣金层级范围由 range_from 和 range_to 确定。用于选择范围的指标在 MqlCommission 结构的 mode_range 字段中指定。

如果使用 SYMBOL_COMMISSION_DISABLED 禁用佣金，则其他层级参数不会用于佣金收取。

MqlCommission

MqlCommission 结构描述金融工具的佣金收取规则。

struct MqlCommission

{

string currency;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE mode_range;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE mode_charge;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE mode_entry;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE mode_direction;

ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE mode_profit;

MqlCommissionTier tiers[];

};

字段说明

字段 类型 描述 currency string 为佣金规则指定的货币。用于需要显式设置货币的模式下计算佣金。 mode_range ENUM_SYMBOL_COMMISSION_RANGE_MODE 用于选择佣金范围的指标：成交量、货币周转额、成交量周转、交易价值或利润。 mode_charge ENUM_SYMBOL_COMMISSION_CHARGE_MODE 佣金收取时间：日终、月末或交易执行时立即收取。 mode_entry ENUM_SYMBOL_COMMISSION_ENTRY_MODE 收取佣金的交易操作阶段：入场、出场或入场和出场。 mode_direction ENUM_SYMBOL_COMMISSION_DIRECTION_MODE 佣金适用的交易方向：买入、卖出或两个方向。 mode_profit ENUM_SYMBOL_COMMISSION_PROFIT_MODE 根据交易财务结果应用佣金的条件。 tiers MqlCommissionTier[] 佣金层级的动态数组。每个数组元素描述一个单独范围以及该范围的佣金计算参数。

注意

MqlCommission 结构设置佣金应用的一般条件，而 tiers 数组包含具有具体值和范围的佣金层级。

计算佣金时，首先检查规则的一般条件：交易方向、入场或出场阶段、财务结果、收取时间和收取原因。然后根据 mode_range 值从 tiers 数组中选择适当的层级。

如果 tiers 数组为空，则没有为该规则指定佣金层级。

另请参阅

SymbolsTotal, SymbolSelect, SymbolInfoMarginRate