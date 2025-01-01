int _AppliedTo
Переменная _AppliedTo позволяет узнать в индикаторе тип данных, на которых он расcчитывается:
|
Тип данных
|
Значение
|
Описание данных, используемых для расчета индикатора
|
—
|
0
|
Индикатор использует вторую форму вызова OnCalculate() - данные для расчета не задаются одним каким-то буфером или массивом данных
|
Close
|
1
|
Цены Close
|
Open
|
2
|
Цены Open
|
High
|
3
|
Цены High
|
Low
|
4
|
Цены Low
|
Median Price (HL/2)
|
5
|
Средняя цена = (High+Low)/2
|
Typical Price (HLC/3)
|
6
|
Типическая цена = (High+Low+Close)/3
|
Weighted Price (HLCC/4)
|
7
|
Взвешеннаяя цена = (Open+High+Low+Close)/4
|
Previous Indicator's Data
|
8
|
Данные индикатора, который был запущен на график перед данным индикатором
|
First Indicator's Data
|
9
|
Данные индикатора, который был запущен на график самым первым
|
Indicator handle
|
10+
|
Данные с индикатора, переданного в функцию iCustom() с помощью хендла индикатора. Значение _AppliedTo содержит хендл индикатора
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
