Описание данных, используемых для расчета индикатора

— 0 Индикатор использует вторую форму вызова OnCalculate() - данные для расчета не задаются одним каким-то буфером или массивом данных

Close 1 Цены Close

Open 2 Цены Open

High 3 Цены High

Low 4 Цены Low

Median Price (HL/2) 5 Средняя цена = (High+Low)/2

Typical Price (HLC/3) 6 Типическая цена = (High+Low+Close)/3

Weighted Price (HLCC/4) 7 Взвешеннаяя цена = (Open+High+Low+Close)/4

Previous Indicator's Data 8 Данные индикатора, который был запущен на график перед данным индикатором

First Indicator's Data 9 Данные индикатора, который был запущен на график самым первым