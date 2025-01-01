DocumentazioneSezioni
La funzione CheckPointer() viene utilizzata per controllare il tipo di oggetto puntatore. La funzione restituisce un valore dell'enumerazione ENUM_POINTER_TYPE. Se un puntatore non corretto viene utilizzato, l'esecuzione del programma sarà immediatamente terminata.

Oggetti creati dall'operatore new() sono di tipo POINTER_DYNAMIC. L' operatore delete() può e deve essere utilizzato solo per puntatori del genere.

Tutti gli altri puntatori sono di tipo POINTER_AUTOMATIC, il che significa che l'oggetto è stato creato automaticamente dall'ambiente programma mql5. Tali oggetti vengono eliminati automaticamente dopo l'uso.

ENUM_POINTER_TYPE

Constant

Descrizione

POINTER_INVALID

Puntatore errato

POINTER_DYNAMIC

Puntatore dell'oggetto creato dall'operatore new()

POINTER_AUTOMATIC

Puntatore di tutti gli oggetti creati automaticamente (non utilizzando new() )

Vedi anche

Errori di runtime, Oggetto Elimina Operatore delete, CheckPointer