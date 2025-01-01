- Sostituzioni Macro predefinite
- Costanti Matematiche
- Costanti di tipo numerico
- Codici del Motivo di DeInizializzazione
- Controllo del Puntatore Oggetti
- Altre costanti
Controllo del Puntatore Oggetti
La funzione CheckPointer() viene utilizzata per controllare il tipo di oggetto puntatore. La funzione restituisce un valore dell'enumerazione ENUM_POINTER_TYPE. Se un puntatore non corretto viene utilizzato, l'esecuzione del programma sarà immediatamente terminata.
Oggetti creati dall'operatore new() sono di tipo POINTER_DYNAMIC. L' operatore delete() può e deve essere utilizzato solo per puntatori del genere.
Tutti gli altri puntatori sono di tipo POINTER_AUTOMATIC, il che significa che l'oggetto è stato creato automaticamente dall'ambiente programma mql5. Tali oggetti vengono eliminati automaticamente dopo l'uso.
ENUM_POINTER_TYPE
|
Constant
|
Descrizione
|
POINTER_INVALID
|
Puntatore errato
|
POINTER_DYNAMIC
|
Puntatore dell'oggetto creato dall'operatore new()
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Puntatore di tutti gli oggetti creati automaticamente (non utilizzando new() )
Vedi anche
Errori di runtime, Oggetto Elimina Operatore delete, CheckPointer