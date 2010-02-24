Ставь лайки и следи за новостями
MA without consolidation problem - индикатор для MetaTrader 4
16010
-
Description:
The big problem of all MA indicators is giving false signals in consolidation moments. This indicator uses simple trick to eliminate false signals in consolidation.
Image:
How to identify consolidation?
Get max and min values from a few last candles - if current price contains in max and min area ( min > PRICE < max ) we can say that it's a consolidation moment.
int candles = 6; double min = Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,candles,i+2)]; double max = High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,candles,i+2)]; bool horizontal = false; if(ma[0] < max && ma[0] > min) { horizontal = true; }
Signal function where i - number of bar
int MovingAverage(int i) { double ma[3]; int period = _Period; ma[0] = iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,i); ma[1] = iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,i+1); ma[2] = iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,i+2); int candles = 6; double min = Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,candles,i+2)]; double max = High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,candles,i+2)]; bool horizontal = false; if(ma[0] < max && ma[0] > min) { horizontal = true; } if(ma[1] < ma[0] && horizontal == false) { return(1); Print(" "); } else if(ma[1] > ma[0] && horizontal == false) { return(-1); } else { return(0); } }
Recommendations:
- Nice article about MA http://pipswanted.com/How-to-Use-Moving-Averages-Includes-Video-Tutorial
