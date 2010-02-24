CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA without consolidation problem - индикатор для MetaTrader 4

Description:

The big problem of all MA indicators is giving false signals in consolidation moments. This indicator uses simple trick to eliminate false signals in consolidation.

Image:


How to identify consolidation?

Get max and min values from a few last candles - if current price contains in max and min area ( min > PRICE < max ) we can say that it's a consolidation moment.

   int candles = 6; 
   double min = Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,candles,i+2)];
   double max = High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,candles,i+2)];
   
   bool horizontal = false;
   if(ma[0] < max && ma[0] > min)
   {
      horizontal = true;
   }

Signal function where i - number of bar

int MovingAverage(int i)
{
   double ma[3];
   int period = _Period;
   ma[0] = iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,i);
   ma[1] = iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,i+1);
   ma[2] = iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,i+2);

   int candles = 6; 
   double min = Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,candles,i+2)];
   double max = High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,candles,i+2)];
   
   bool horizontal = false;
   if(ma[0] < max && ma[0] > min)
   {
      horizontal = true;
   }
   
   if(ma[1] < ma[0] && horizontal == false)
   {
      return(1);
      Print(" ");
   }
   else if(ma[1] > ma[0] && horizontal == false)
   {
      return(-1);
   }
   else
   {
      return(0);
   }
}


