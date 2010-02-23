CodeBaseРазделы
!_SynchCharts - скрипт для MetaTrader 4

Описание:

  • Скрипт в реальном времени визуально синхронизирует все графики торговых инструментов с графиком, на котором запущен.
  • Позволяет ставить (и управлять) сразу на всех графиках соответствующие одному времени вертикальные линии (для удобства восприятия интересующих отрезков времени).
  • Присутствует возможность автомасштабирования баров всех графиков(см. пункт Дополнение).

Применение:

Мультивалютный анализ.


Комментарии (к видео):

  • Справа находятся offline-графики (обновляемые), созданные советником AllMinutes. Эти графики по всей ширине синхронизированы по времени. По этой причине на этих графиках все соответствующие одному времени вертикальные линии сходятся .
  • Слева находятся online-графики, которым свойствены пропущенные во времени бары. Из-за пропущенных баров происходит все большая рассинхронизация графиков ближе к правому краю. Это хорошо видно по соответствующим одному времени вертикальным линиям, которые не сходятся.
  • Удобнее проводить визуальный мультивалютный анализ по offline-графикам (обновляемым), созданным советником AllMinutes.

Замечания:

  • Скрипт должен иметь название, которое по алфавиту ставило бы его на первое место среди остальных названий скриптов (по этой причине скрипт имеет в начале названия символы "!_").
  • Скрипт зацикленного типа, поэтому его выключение надо производить явно.
  • Скрипт должен запускаться только, как скрипт. Не как советник.
  • Не запускайте более одного скрипта одновременно.
  • Для работы скрипта необходимо разрешение на использование DLL.
  • Во время работы скрипта строка быстрой навигации будет доступна только на графике, где запущен скрипт.
  • Для корректной работы скрипта необходимо, чтобы на графиках во время запуска не выполнялись какие-либо скрипты.
  • Синхронизация происходит по времени левого края графика, поэтому правее могут быть рассинхронизации из-за пропусков баров в истории.
  • Скрипт работает, как с online-графиками, так и с offline-графиками. Для offline-графиков (включая обновляемые) проблему возможной рассинхронизации графиков справа можно полностью решить через советник AllMinutes.

Дополнение:

В скрипте возможно влючать/выключать автомасштабирование баров всех графиков. За это отвечает первая строка в скрипте:

/* NOT extern */ bool AutoScale = TRUE; // On/Off autoscale of charts

Удобно работать с включенным автомасштабированием баров, когда все графики одного таймфрэйма (пример, когда это не так, можно видеть здесь):




